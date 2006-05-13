Британский парламент отказался разрешить эвтаназию

По крайней мере еще в течение полугода эвтаназия на территории Великобритании будет оставаться вне закона. Палата лордов британского парламента отложила рассмотрение законопроекта об эвтаназии по крайней мере на 6 месяцев, передает радиостанция "Эхо Москвы".

Подобному решению предшествовали бурные дебаты: обсуждение длилось более семи часов. Однако депутатам так и не удалось прийти к компромиссу, который удовлетворил бы все стороны.

Сейчас в Великобритании эвтаназию приравнивают к "пособничеству самоубийству". Подобное преступление наказывается лишением свободы на срок до 14-ти лет. В то же время, по данным опроса общественного мнения, 76 процентов британцев одобряют идею эвтаназии, а лишь 13 процентов выступают против.

Между тем сами британские врачи настроены в отношении эвтаназии более чем сдержанно. Как передает Би-би-си, среди членов Королевской коллегии врачей-терапевтов был проведен опрос, по результатам которого выяснилось, что против эвтаназии выступают 73% из 5 тыс. опрошенных медиков.

Отметим, что первой страной, легализовавшей эвтаназию, стали Нидерланды: верхняя палата парламента страны одобрила соответствующий закон в апреле 2001г. Эта страна первой в мире законодательно закрепила за смертельно больными пациентами право на эвтаназию. После этого моральные аспекты разрешения добровольного ухода из жизни с помощью врачей стали одной из наиболее обсуждаемых тем в общественном мнении Старого света.