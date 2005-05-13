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Узбекистан: начался штурм обладминистрации
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Узбекистан: начался штурм обладминистрации
Общество, 13 мая 2005, 17:16
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Узбекистан: начался штурм обладминистрации
В узбекском городе Андижане около 17:00 мск начался штурм правительственными войсками здания областного здания администрации (хокимията), передает информагентство "Фергана". Ранее из Андижана поступали сообщения о том, что митингующие захватили правительственные здания.

Часом ранее по словам очевидцев, в Андижане солдаты открыли огонь по демонстрантам. В результате три человека погибли, передает AP. Солдаты открыли огонь по толпе протестующих, окружившей здание местной администрации.

По данным НТВ, после первых автоматных очередей, толпа бросилась врассыпную, однако вскоре митинг возобновился.

Вообще же, информация о происходящем на востоке Узбекистана носит противоречивый характер. По версии официальных властей, обстановка в Андижане полностью контролируется и никаких несанкционированных митингов в центре города нет. В то же время сообщается, что президент страны находится в Андижане и ведет переговоры. Правда, с кем - не совсем ясно. При этом власти Узбекистана утверждают, что в заложниках у мятежников оказались женщины и дети.

По свидетельству корреспондентов с места событий, после расстрела демонстрантов митинг в городе все равно продолжился. На площади много женщин и детей. Митингующие требуют от властей работы, утверждая, что среди них нет ни исламистов, ни террористов.

НТВ также сообщает, что в здании обладминистрации находятся около десятка вооруженных людей: у них в руках бутылки с зажигательной смесью. Над городом барражируют вертолеты.

Напомним, в г.Андижане – четвертом по величине в стране, с сегодняшней ночи идут массовые волнения. Центр города находится под контролем тысяч демонстрантов. Звучат призывы к отставке правительства и президента Узбекистана Ислама Каримова. Один из лидеров восставших, имя которого не называется, призвал вмешаться в ситуацию "руководство России и лично Владимира Владимировича Путина". "Мы просим Россию выступить посредником на наших переговорах с властью. Мы не хотим массового кровопролития и жертв. Хотя жертвы уже есть", - заявил он. По его оценкам, на главной площади города собралось более 50 тысяч человек. Среди демонстрантов есть женщины и дети, отметил он.

Очевидцы говорят о том, что утром по собравшимся велась стрельба из милицейских БТР, в результате чего есть убитые и раненые из числа мирных жителей. Местные средства массовой информации сообщают, что на центральных улицах Андижана видно много сгоревших машин с обгоревшими телами внутри. При этом в округе нет ни одного милиционера или представителя армейских частей.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, все происходящее в Узбекистане является внутренним делом этой страны, хотя российское руководство "внимательно следит за информацией, поступающей оттуда".

Официальная реакция Ташкента на происходящее в стране последовала сегодня лишь в полдень. Власти назвали повстанцев экстремистами, и сообщили об их нейтрализации. “В результате вооруженных столкновений 9 человек погибли, 34 получили ранения. В настоящее время группа, совершившая нападение, блокирована в двух точках города. С преступниками ведутся переговоры”, — подчеркивалось в официальном сообщении.

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