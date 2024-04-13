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В России снесли единственный храм Православной церкви Украины

В Ногинске снесли единственный в России храм Православной церкви Украины

В подмосковном Ногинске снесли единственный в России храм Православной церкви Украины, сообщил в своем Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) украинский игумен Меркурий (Скороход).

Снос произошел по решению суда от 2016 года, сообщил Меркурий. На тот момент Свято-Троицкоий храм относился к Богородской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, а после 2018 года вошла в состав ПЦУ. По словам Меркурия, объект решили снести, «потому что он якобы мешал покою местного населения».

Настоятелем храма был митрополит ПЦУ Адриан (Старина), а Меркурий с 2008 по 2015 годы был его секретарем.

В синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата говорили в 2016 году, что храм не относился ни к Киевскому патриархату, ни к Московскому, а был независимой религиозной организацией.

ПЦУ была создана в декабре 2018 года после слияния Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а в январе 2019 года она получила статус автокефалии в соответствии с томосом (указом) патриарха Константинопольского. РПЦ не признала ПЦУ и считает ее раскольнической.

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Теги
Ногинск православная церковь ПЦУ Украина храм
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