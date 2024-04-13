«Пожаром» в сталинской высотке оказалась газовая горелка на балконе
Пожар в сталинской высотке на Котельнической набережной не потвердился, пожарные обнаружили газовую горелку на балконе 23 этажа, сообщили в столичном управлении МЧС.
«Огнеборцы провели разведку в ходе которой была обнаружена газовая горелка на балконе 23 этажа. Пожар не подтвержден. Пожарные расчеты убывают на места постоянной дислокации», — говорится в сообщении.
До этого в ведомстве рассказали, что по прибытии сотрудники МЧС установили, что «происходит открытое горение на 22 этаже», и приступили к разведке. Агентство «Москва» и телеграм-канал SHOT писали, что люди на 22 этаже здания просят о помощи.
Жилой дом на Котельнической набережной — одна из семи столичных «сталинских» высоток (построенных по разработанным при Иосифе Сталине проектам). Она была заложена в 1947 году, строительство завершилось в 1952-м. Высота здания вместе со шпилем — 176 м, в центральном корпусе — 32 этажа, в боковых — от 8 до 10.