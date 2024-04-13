«Пожаром» в сталинской высотке оказалась газовая горелка на балконе

На балконе 23 этажа высотки на Котельнической набережной обнаружили газовую горелку, пожар не подтвердился, сообщили в МЧС

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Пожар в сталинской высотке на Котельнической набережной не потвердился, пожарные обнаружили газовую горелку на балконе 23 этажа, сообщили в столичном управлении МЧС.

«Огнеборцы провели разведку в ходе которой была обнаружена газовая горелка на балконе 23 этажа. Пожар не подтвержден. Пожарные расчеты убывают на места постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

До этого в ведомстве рассказали, что по прибытии сотрудники МЧС установили, что «происходит открытое горение на 22 этаже», и приступили к разведке. Агентство «Москва» и телеграм-канал SHOT писали, что люди на 22 этаже здания просят о помощи.