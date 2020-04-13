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Самолет вернулся в Екатеринбург из-за сработавшего датчика задымления

На борту лайнера, вылетевшего в Москву, находились 36 пассажиров и шесть членов экипажа. Посадка прошло благополучно, пассажиров планируют доставить в Москву резервным лайнером
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Екатеринбурге экстренно совершил посадку самолет, следовавший в Москву. Посадка прошла штатно, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Информацию о возвращении рейса в аэропорт вылета из-за технической неисправности подтверждает «РИА Новости».

«Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет», — заявил собеседник ТАСС.

«Наш самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово. Во время выполнения рейса U6 274 по маршруту Екатеринбург — Москва сразу после взлета сработал датчик задымления в кабине», — сообщили позже РБК в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

Дым, по данным собеседников ТАСС и «Интерфакса», появился в кабине пилотов. После этого экипаж решил вернуться в аэропорт. Согласно данным на сайте аэропорта, лайнер совершил посадку в 12:15 по местному времени, через 15 минут после вылета.

Согласно данным, указанным на сайтах аэропортов Кольцово (Екатеринбург) и Домодедово, а также «Уральских авиалиний», рейс U6 274 по маршруту Екатеринбург — Москва должен был выполнять самолет Airbus A320. В пресс-службе авиакомпании РБК сообщили, что на борту находились 36 пассажиров и шесть членов экипажа.

«Для отправки пассажиров в пункт назначения авиакомпания готовит резервное воздушное судно», — пояснил представитель перевозчика.

На сайте Домодедово указано, что прибытие рейса U6 274 из Екатеринбурга задерживается на 1 ч 20 мин.

Авторы: Георгий Тадтаев, Артем Афонский, Евгений Калюков
Теги: Екатеринбург, самолет, экстренная посадка
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