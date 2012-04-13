Активист "Синих ведерок" довел до бешенства водителя "мигалки". Видео

В Москве на МКАД произошел новый дорожный инцидент с участием агрессивного водителя автомобиля с мигалкой. Сидевшего за рулем машины с госномером А 694 МР 97 очень рассердило то, что ему не уступил дорогу некий 21-летний Кирилл С. В результате водитель "мигалки" обрушил на молодого человека поток нецензурных оскорблений. ВИДЕО

Фото: youtube.com/user/kkursor

Об этом Кирилл написал в блоге "Общества синих ведерок". По его данным, инцидент произошел во вторник, 10 апреля, в районе Строгино на МКАД. Молодой человек ехал на своей машине в крайней левой полосе. Увидев сзади черный BMW с включенным проблесковым маячком, но без специального звукового сигнала, он не смог сразу пропустить его из-за пробки, чем невероятно разозлил VIP-водителя.

Мужчина на BMW несколько раз через громкоговоритель потребовал от Кирилла пропустить его, после чего VIP-автомобилист обогнал молодого человека, заблокировав его машину. Затем водитель, по словам Кирилла, "подошел к водительской двери (которую я, увидев происходящее, закрыл на замок), и нанес мне оскорбления в нецензурной форме".

Судя по записи видеорегистратора, сделанной Кириллом, к его машине подошел мужчина в костюме и галстуке, который обрушил на него поток нецензурной брани. VIP-водитель предъявил молодому человеку претензии, что тот не пропустил спецмашину, которая якобы ехала на задержание преступников.

В настоящее время молодой человек подготовил заявление в правоохранительные органы, в котором описал этот инцидент. Он также написал обращение в Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), в которой, по неподтвержденным данным, работает водитель-хам. Кирилл просит установить личность этого человека и наказать его за этот дорожный инцидент.

Напомним, похожий инцидент произошел в мае 2011г. на МКАД. Тогда водитель экс-главы МЧС и нового губернатора Подмосковья Сергея Шойгу, двигаясь на служебном авто с включенной мигалкой и сиреной, также выразил крайнее возмущение действиями активиста "Синих ведерок", не уступившего ему дорогу.

Через включенный громкоговоритель он пригрозил автовладельцу: "Тебе что, дебил, в голову выстрелить?" После того как это видео попало в Интернет, в МЧС была организована проверка, по результатам которой водитель министра, допустивший некорректное поведение на дороге, был уволен из органов. Самого С.Шойгу в момент инцидента в машине не было.