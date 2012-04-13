Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,25 56,72 EUR Нал. 70,54 69,77 USD Бирж. 56,84 +0,18 EUR Бирж. 70,09 +0,34 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 8912,00 -710,80 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,96 -0,81% DJIA 25198,36 -0,54% Nasdaq 7595,64 +0,46% FTSE 7214,76 -0,13%
Активист "Синих ведерок" довел до бешенства водителя "мигалки". Видео
Лента новостей
В Германии умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг 22:10, Общество Конец эпохи Кастро: как выборы на Кубе запустили передачу власти 22:05, Политика НТВ отказался принимать меры после угроз корреспонденту в Лондоне 22:00, Общество «Росатом» привлек китайцев к добыче урана в России 21:46, Бизнес В США россиянин Мартышев частично признал вину в кибермошенничестве 21:45, Общество МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» 21:31, Политика Фигуранты «кокаинового дела» рассказали о попытках выманить Ковальчука 21:10, Общество Тереза Мэй рассказала о ставшем причиной отравления Скрипаля веществе 21:09, Общество Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт
Активист "Синих ведерок" довел до бешенства водителя "мигалки". Видео
Общество, 13 апр 2012, 13:05
0
Активист "Синих ведерок" довел до бешенства водителя "мигалки". Видео
В Москве на МКАД произошел новый дорожный инцидент с участием агрессивного водителя автомобиля с мигалкой. Сидевшего за рулем машины с госномером А 694 МР 97 очень рассердило то, что ему не уступил дорогу некий 21-летний Кирилл С. В результате водитель "мигалки" обрушил на молодого человека поток нецензурных оскорблений. ВИДЕО
Фото: youtube.com/user/kkursor

Об этом Кирилл написал в блоге "Общества синих ведерок". По его данным, инцидент произошел во вторник, 10 апреля, в районе Строгино на МКАД. Молодой человек ехал на своей машине в крайней левой полосе. Увидев сзади черный BMW с включенным проблесковым маячком, но без специального звукового сигнала, он не смог сразу пропустить его из-за пробки, чем невероятно разозлил VIP-водителя.

Мужчина на BMW несколько раз через громкоговоритель потребовал от Кирилла пропустить его, после чего VIP-автомобилист обогнал молодого человека, заблокировав его машину. Затем водитель, по словам Кирилла, "подошел к водительской двери (которую я, увидев происходящее, закрыл на замок), и нанес мне оскорбления в нецензурной форме".

Судя по записи видеорегистратора, сделанной Кириллом, к его машине подошел мужчина в костюме и галстуке, который обрушил на него поток нецензурной брани. VIP-водитель предъявил молодому человеку претензии, что тот не пропустил спецмашину, которая якобы ехала на задержание преступников.

В настоящее время молодой человек подготовил заявление в правоохранительные органы, в котором описал этот инцидент. Он также написал обращение в Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), в которой, по неподтвержденным данным, работает водитель-хам. Кирилл просит установить личность этого человека и наказать его за этот дорожный инцидент.

Напомним, похожий инцидент произошел в мае 2011г. на МКАД. Тогда водитель экс-главы МЧС и нового губернатора Подмосковья Сергея Шойгу, двигаясь на служебном авто с включенной мигалкой и сиреной, также выразил крайнее возмущение действиями активиста "Синих ведерок", не уступившего ему дорогу.

Через включенный громкоговоритель он пригрозил автовладельцу: "Тебе что, дебил, в голову выстрелить?" После того как это видео попало в Интернет, в МЧС была организована проверка, по результатам которой водитель министра, допустивший некорректное поведение на дороге, был уволен из органов. Самого С.Шойгу в момент инцидента в машине не было.

Теги: МКАД , Москва , ФСКН
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
Юристы А.Навального займутся водителем С.Шойгу Общество
В инциденте с водителем С.Шойгу ФАР усмотрела состав преступления Общество
В Москве машина с "мигалкой" разогнала пешеходов на тротуаре Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.