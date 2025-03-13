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Соучредитель файлообменника The Pirate Bay погиб в авиакатастрофе

Карл Лундстрём летел на своем самолете из Загреба в Цюрих, но попал а авиакатастрофу в Словении. Он был одним из ключевых спонсоров Pirate Bay

Бизнесмен из Швеции, соучредитель нелегального файлообменного сайта The Pirate Bay Карл Лундстрём погиб в авиакатастрофе в Словении, сообщила ультраправая партия «Альтернатива для Швеции», с которой он был связан, передает AFP. Ему было 64 года.

Полиция Словении подтвердила агентству обнаружение тела «вероятно, пилота, гражданина Швеции», но его имя не было названо.

Лундстрём вылетел на своем самолете Mooney M20 из столицы Хорватии Загреба в Цюрих в Швейцарии. На севере Словении в понедельник, 10 марта, его самолет врезался в деревянное строение на горе. Тело из-за плохой погоды извлекли только во вторник.

Лундстрём — внук основателя крупнейшего в мире производителя хлебцев Wasabröd.

Сервис The Pirate Bay основан в 2003 году. Euronews отмечает, что шведский бизнесмен выступил одним из основных спонсоров файлообменника: в 2003-2005 годах его компания Lundström Rix Telecom предоставляла услуги и оборудование для The Pirate Bay.

Лундстрём был в числе четырех обвиняемых по делу о нарушении закона об авторских правах сервисом. Сначала ему назначили тюремный срок в один год, после апелляции его сократили до четырех месяцев. Также его приговорили к штрау в размере 32 млн шведских крон (около €3 млн).

В шведской политике Лундстрём участвовал с 1990-х. Он ранее был членом Шведской партии прогресса, потом присоединился к местным демократам, а с 2018-го участвовал в работе «Альтернативы для Швеции» и даже участвовал в выборах от нее, но проиграл.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Словения Швеция файлообменные сети авиакатастрофа
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