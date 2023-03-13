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«Оскар» за лучший фильм получил «Все везде и сразу»

Лента «Все везде и сразу» с Мишель Йео получила «Оскар» за лучший фильм
Фото: Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters

Научно-фантастический комедийный боевик «Все везде и сразу» Дэниела Шайнерта и Дэна Квана стал лучшим фильмом на прошедшей 95-й церемонии вручения премии «Оскар».

Картина также удостоилась статуэтки за лучшую режиссерскую работу, лучший монтаж и лучший оригинальный сценарий. Лучшей актрисой второго плана признали сыгравшую в картине Джейми Ли Кёртис, а награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Ке Хюи Кван.

60-летняя Мишель Йео, исполнившая главную роль, завоевала «Оскар» как лучшая актриса.





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Сумма
Срок
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