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«Оскар» за лучший фильм получил «Все везде и сразу»
Лента «Все везде и сразу» с Мишель Йео получила «Оскар» за лучший фильм
Научно-фантастический комедийный боевик «Все везде и сразу» Дэниела Шайнерта и Дэна Квана стал лучшим фильмом на прошедшей 95-й церемонии вручения премии «Оскар».
Картина также удостоилась статуэтки за лучшую режиссерскую работу, лучший монтаж и лучший оригинальный сценарий. Лучшей актрисой второго плана признали сыгравшую в картине Джейми Ли Кёртис, а награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Ке Хюи Кван.
60-летняя Мишель Йео, исполнившая главную роль, завоевала «Оскар» как лучшая актриса.
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