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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Акции «Ювентуса» выросли на 23% после победы в матче Лиги чемпионов
Капитализация итальянского футбольного клуба «Ювентус» резко выросла после победы туринцев в матче Лиги чемпионов. Они переиграли «Атлетико» и вышли в четвертьфинал турнира
Криштиану Роналду (Фото: Massimo Pinca / Reuters)

На открытии торгов в Милане акции «Ювентуса» выросли в цене на 23%, достигнув отметки €1,59, сообщает сайт биржи. Позже произошла коррекция, и стоимость ценных бумаг снизилась до €1,42, что все равно на 16% выше уровня закрытия во вторник.

Поводом для оптимизма стала победа «Ювентуса» над мадридским «Атлетико» в ответном матче Лиги чемпионов. На своем поле туринцы не только отыграли преимущество в два мяча, но и забили в концовке гол, который по сумме двух матчей позволил подопечным Массимо Аллегри выйти в четвертьфинал турнира. В соответствии с правилами УЕФА за эту победу и выход в следующий круг «Ювентус» получит €10,5 млн.

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Все три мяча в этой игре забил Криштиану Роналду. За португальского нападающего «Ювентус» летом прошлого года заплатил мадридскому «Реалу» около €100 млн. За время выступления Криштиану Роналду в Турине стоимость акций клуба выросла более чем на 50%, а рыночная капитализация достигла €1,27 млрд.

В этом году самая высокая цена на ценные бумаги «Ювентуса» была зафиксирована 29 января (€1,60). На следующий день туринцы потерпели крупное поражение от «Аталанты» в Кубке Италии (0:3), после чего котировки пошли вниз.

Контрольный пакет акций «Ювентуса» (64%) принадлежит компании Exor – инвестиционному подразделению, которое управляет активами семьи Аньелли. Андреа Аньелли, который входит в совет директоров автомобильного предприятия Fiat, с 2010 года является президентом клуба.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Футбол, Италия
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