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Военная операция на Украине ,  
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В Днепре остановили работу ТЭС из-за обстрела

Украинский холдинг ДТЕК сообщил об остановке выработки энергии на ТЭС
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинский энергохолдинг сообщил об обстреле ТЭС и серьезных повреждениях оборудования. В нескольких районах Днепра пропал свет
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images

В результате ночного обстрела одна из тепловых электростанций (ТЭС) прекратила производство электроэнергии, сообщает в телеграм-канале украинский энергохолдинг ДТЕК.

«По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия», — сказано в сообщении.

ДТЕК не уточнил, где расположена станция.

«Страна.ua» пишет, что ТЭС расположена в городе Днепр. Около полуночи в регионе работали сирены воздушной тревоги, местные жители сообщили о пропаже электроэнергии в некоторых районах Днепра, отметила «Страна.ua». «Днепроводоканал» сообщил о перебоях с водоснабжением в некоторых домах.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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ТЭС Днепр Днепропетровская область Украина обстрел энергетика
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