В Днепре остановили работу ТЭС из-за обстрела
В результате ночного обстрела одна из тепловых электростанций (ТЭС) прекратила производство электроэнергии, сообщает в телеграм-канале украинский энергохолдинг ДТЕК.
«По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия», — сказано в сообщении.
ДТЕК не уточнил, где расположена станция.
«Страна.ua» пишет, что ТЭС расположена в городе Днепр. Около полуночи в регионе работали сирены воздушной тревоги, местные жители сообщили о пропаже электроэнергии в некоторых районах Днепра, отметила «Страна.ua». «Днепроводоканал» сообщил о перебоях с водоснабжением в некоторых домах.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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