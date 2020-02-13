Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 63,6 (+0,55) Quote, 12:09
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 69,18 (+0,4) Quote, 12:09
Песков ответил на вопрос об агитации перед голосованием по Конституции Политика, 13:20 Петербургский Политех представил научно-образовательные проекты в Берлине Партнерский материал, 13:03 Стиль из 90-х: сетям профессиональной косметики пора работать по-новому Pro, 13:02 Госпиталь для больных коронавирусом на стадионе Уханя. Фоторепортаж Общество, 12:58  Кремль допустил «чудеса изощренности» в опросе россиян об Украине Общество, 12:56 В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова Общество, 12:55 Что упускают вузы при подготовке ИТ-специалистов Pro, 12:53 Песков сообщил о восхищении Путина подвигами разведчика Ботяна Общество, 12:52 Теннисист Медведев объяснил поражение в первом круге турнира в Роттердаме Спорт, 12:36 10 самых дешевых семиместных кроссоверов. Рейтинг Авто, 12:30  Полиция ответила на сообщения о погроме в камере московского изолятора Общество, 12:29 WSJ узнала стоимость купленного главой Amazon дома в Беверли-Хиллз Финансы, 12:19 В Сети появилось видео с места ДТП с украинцами в Псковской области Общество, 12:19 Власти Китая сообщили о более чем 250 умерших от коронавируса за сутки Общество, 12:17
Общество ,  
0 

Кремль допустил «чудеса изощренности» в опросе россиян об Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил о возможности «чудес социологической изощренности». Ранее социологии сообщили, что отношение россиян к Украине снова ухудшилось
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Кремле не знают, как именно проводился опрос, показавший, что отношение россиян к Украине вновь начало ухудшаться, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не знаю кого и как спрашивали, в каких регионах, какова выборка, какие фокус-группы. Так как здесь можно проявлять чудеса социологической изощренности, я бы воздержался от комментариев», — сказал Песков.

Социологи заметили ухудшение отношения россиян к Украине
Политика

13 февраля были опубликованы итоги исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Левада-центра. Данные исследования свидетельствуют, что как в России, так и на Украине сократилась доля тех, кто хорошо относится к стране-соседу.

«Не знаю, как они заметили ухудшение. Форма и характер вопросов, их последовательность — это инструментарий, который может давать не всегда достоверную картину», — сказал Песков.

В то же время он отметил, что на Украине на протяжении последних нескольких лет русофобия была принята за стандарт внутренней государственной политики, что не могло не дать печальных результатов.

«Мы понимаем, что потребуется продолжительное время, даже при изменении основ русофобской политики, чтобы сбалансировать ту самую атмосферу, которая должна быть атмосферой родственных российско-украинских отношений», — сказал Песков.

По данным Левада-центра, доля россиян, которые хорошо относятся к Украине, сократилась за несколько месяцев на 14 п.п. — с 56% в сентябре 2019 года до 42% в январе 2020 года. На Украине доля тех, кто хорошо относится к России, за то же время сократилась на 5 п.п. — с 54% до 49%.

В России исследование проводилось с 23 по 29 января 2020 года методом личного интервью по репрезентативной выборке в 1603 человека в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 50 субъектов России. На Украине опрос проводился с 1 по 12 декабря 2019 года. Методом личного интервью было опрошено 2043 человека, проживающих в 110 населенных пунктах.

Авторы: Кирилл Сироткин, Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Песков, Украина, Левада-центр
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Социологи заметили ухудшение отношения россиян к Украине
Политика
Социологи зафиксировали у белорусов падение популярности союза с Россией
Общество
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter