Кремль допустил «чудеса изощренности» в опросе россиян об Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил о возможности «чудес социологической изощренности». Ранее социологии сообщили, что отношение россиян к Украине снова ухудшилось

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Кремле не знают, как именно проводился опрос, показавший, что отношение россиян к Украине вновь начало ухудшаться, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не знаю кого и как спрашивали, в каких регионах, какова выборка, какие фокус-группы. Так как здесь можно проявлять чудеса социологической изощренности, я бы воздержался от комментариев», — сказал Песков.

13 февраля были опубликованы итоги исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Левада-центра. Данные исследования свидетельствуют, что как в России, так и на Украине сократилась доля тех, кто хорошо относится к стране-соседу.

«Не знаю, как они заметили ухудшение. Форма и характер вопросов, их последовательность — это инструментарий, который может давать не всегда достоверную картину», — сказал Песков.