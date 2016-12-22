Фотограф отсудил у России €4,7 тыс. за скопированные на таможне данные

Страсбургский суд присудил €4,7 тыс. журналисту Юрию Иващенко, у которого в 2009 году при возвращении из Абхазии таможенники скопировали и изучили содержимое компьютера. ЕСПЧ счел это вмешательством властей в частную жизнь

Фото: Ася Вострикова / ‹‹Коммерсантъ››

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию в €4,7 тыс. журналисту и фотокорреспонденту Юрию Иващенко. В 2009 году при возвращении из Абхазии в Россию таможенники «подвергли его чрезмерному досмотру», скопировав содержимое его компьютера. Об этом сообщила РБК адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Марина Дубровина, представлявшая интересы журналиста в Страсбурге. Постановление по делу Иващенко также опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Заявитель жаловался на нарушение статей 8 и 10 Европейской конвенции, где идет речь о праве на уважение частной жизни и о свободе выражения мнения. В августе 2009 года Иващенко поехал в Абхазию, чтобы подготовить фоторепортаж о жизни республики. 27 августа он пешком перешел российскую границу. Иващенко предоставил таможенникам декларацию, указав, что у него в багаже есть электронные устройства: ноутбук и флеш-карты памяти. Сотрудника Федеральной таможенной службы «насторожило поведение Иващенко», и он решил проверить память его устройств на предмет запрещенных и экстремистских материалов. Офицер обратился к начальству и привлек к проверке ИТ-специалиста. Тот скопировал данные с компьютера Иващенко на шесть DVD.

Помимо прочего таможенники нашли на компьютере журналиста папку под названием «Экстремизм». Как выяснилось, в ней был PDF-файл с версткой статьи «Как разжечь ненависть» для журнала «Русский репортер» и фотографии Иващенко для этого материала.

Как утверждал Иващенко, таможенники прочли его переписку в ICQ, изучили личные фотографии в мессенджере, скопировали себе пароли от программ и аккаунтов.

В итоге экспертиза не нашла в данных Иващенко ничего экстремистского. DVD с копиями его материалов ему отдали в начале 2011 года. «Я не читал никакой переписки», — утверждали все сотрудники ФТС в своих рапортах.

Иващенко обжаловал действия таможенников в суде, указав, что им следовало относиться к ноутбуку и прочей электронике как к товару или движимому имуществу, а не как к носителю информации. Суд отклонил его требования, указав, что действия таможенников были в пределах их полномочий. Власти обязаны бороться с фашизмом и политическим экстремизмом, напомнил Прикубанский районный суд, сославшись на указ президента от 1995 года. Краснодарский краевой суд согласился с первой инстанцией.

Имело место обоснованное вмешательство госоргана в частную жизнь заявителя, но не было фактов чтения и копирования его переписки по электронной почте, в Facebook или мессенджерах: речь шла только о фотографиях, настаивал уполномоченный от России в ЕСПЧ Георгий Матюшкин. К тому же подозрения таможенников были обоснованны, считает он: они были связаны со странностями в таможенной декларации Иващенко и его ответами на вопросы офицеров. А когда на компьютере была найдена папка «Экстремизм», подозрения усилились. Таможенный кодекс вполне допускает изучение электронных носителей, хотя эта мера применяется сравнительно редко, добавил Матюшкин.

Однако анализ содержимого компьютера человека, который не подозревается и не обвиняется ни в каком преступлении, в любом случае был вторжением в частную жизнь, счел ЕСПЧ.

Заявитель не мог ожидать такого поворота событий, например, люди в зоне досмотра аэропорта готовы к этой процедуре, понимают ее целесообразность и имеют право выбора: пройти досмотр или просто отказаться от полета. А ситуацию, в которую попал Иващенко, назвать рутинной никак нельзя, говорится в решении ЕСПЧ. Тем более что речь шла о таможенной проверке, не имеющей никакого отношения к обеспечению безопасности.