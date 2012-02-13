МВД раскрыло личность женщины, устроившей самосожжение у Белого дома

ГУ МВД РФ по Свердловской области раскрыло личность женщины, совершившей акт самосожжения у Дома правительства в Москве. Как рассказал глава пресс-службы ведомства Валерий Горелых, это 56-летняя Вера Смолина из города Балаково Саратовской области.

Фото: ИТАР-ТАСС

В пресс-службе официально опровергли данные ряда СМИ о том, что В.Смолина является жительницей Нижнего Тагила. В МВД предполагают, что журналисты могли перепутать женщину со старшей сестрой, которая действительно живет в Нижнем Тагиле. Что же касается В.Смолиной, то она уже 19 лет проживает в Балаково и именно там получала паспорт.

Кроме того, полиция выяснила, что В.Смолина и раньше имела склонность к суицидальным поступкам. В.Горелых связался со старшей сестрой женщины и узнал, что в марте 2011г. В.Смолина уже пыталась покончить с собой, выпив уксусной кислоты, но врачам удалось спасти ее.

Позднее, в июле 2011г., она совершила еще один загадочный поступок: ушла из дома и долгое время не давала о себе знать. Родные поначалу решили, что В.Смолина уехала в Самару за товаром (женщина торгует одеждой). После ее длительного отсутствия родственники обратились в полицию с заявлением о розыске.

Через месяц пропавшая позвонила своей сестре в Нижний Тагил и попросила прислать денег. Судя по всему, все это время В.Смолина проживала в столице. За несколько дней до ЧП, 5 февраля демобилизовался из армии ее 19-летний сын, женщина созванивалась с ним, посылала ему денег, вела себя обычно — ничего не предвещало трагедии.

Также известно, что пострадавшая была в разводе со своим мужем, но проживали они в одной квартире. Образование у женщины среднее. В каких-либо политических и иных движениях, по имеющимся данным, она не участвовала. Более точные обстоятельства ЧП и причины, толкнувшие женщину на такой поступок, устанавливаются правоохранительными органами Москвы. В.Горелых не исключил, что по данному факту может быть возбуждено уголовное дело.

Напомним, инцидент произошел 12 февраля около 12:30 мск у Дома правительства на Краснопресненской набережной в Москве. В.Смолина облила бензином и подожгла себя перед третьим контрольно-пропускным пунктом Белого дома.

Сотрудники ФСО, ставшие свидетелями ЧП, оперативно потушили пламя и вызвали медиков. Пострадавшая была доставлена в институт скорой помощи имени Склифосовского с ожогами третьей степени.

Никаких конкретных требований она не выдвигала, флагов или транспарантов при себе не имела.