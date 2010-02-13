Погода оставила Украину без электричества, закрыты дороги и аэропорты

Бушующая стихия оставила без света около 500 населенных пунктов Украины.

По данным МЧС страны, в результате неблагоприятных погодных условий обесточено 499 населенных пунктов в 10 областях Украины. Наиболее пострадали Одесская, Николаевская и Херсонская области.

Бригады энергетиков по всей стране заняты восстановлением электроснабжения.

Также снег, сопровождавшийся сильным ветром, нарушил транспортное сообщение на автодорогах страны. Этой ночью произошло 12 автомобильных заторов, 454 автотранспортных средства в Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Полтавской и Харьковской областях попали в снежную ловушку. По данным на утро 13 февраля все автомобили высвобождены из снежных заносов.

Для предупреждения возникновения пробок временно прекращено движение транспорта в Донецкой области на участке Славянск - Донецк - Мариуполь, во Львовской на участке Броды - Тернополь, в Черниговской - на отдельных участках автодороги Чернигов - Гремьяч и Семеновка - Новгород Северский - Глухов.

ГАИ МВД запретило движение автобусов и грузовиков без цепей против скольжения.

Подразделения МЧС принимают меры по предотвращению обморожения граждан, которые находятся в заторах. В МЧС в круглосуточном режиме работает опергруппа. В течение прошлых суток из-за погодных условий был сорван 141 авиарейс: в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Волынской, Львовской и Хмельницкой областях.

Из-за плохой погоды закрыты аэропорты в Днепропетровске, Ровно, Мариуполе и Черновцах. Ведется очистка взлетно-посадочной полосы.

Порты Белгород-Днестровский, Скадовск работают с ограничениями по льду, порты Мариуполь, Бердянск, Керчь - с ограничениями по ветру.