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Суд обязал мэрию Москвы купить квартиру «дочери ГУЛАГа»

Суд обязал московскую мэрию купить квартиру в городе дочери реабилитированных жертв репрессий, родившейся, когда они были в ссылке. Прокуратура подала еще два таких иска, все три женщины преклонного возраста ждали жилье в очереди
Москва
Москва (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Пресненский районный суд Москвы обязал столичную мэрию предоставить родившейся в семье репрессированных  76-летней Елизавете Михайловой выплату на покупку квартиры, передает «Русская служба Би-би-си».

«Это важнейшее решение, которое может помочь жертвам политических репрессий наконец вернуться из советской ссылки. Другие регионы должны последовать примеру Москвы», — заявила РБК адвокат Михайловой Ольга Подоплелова.

Заседание суда состоялось 13 января. В карточке дела данных о решении пока нет. Истцами по делу выступали прокуратура Москвы и сама Михайлова, ответчиком — департамент городского имущества города Москвы.

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Как отмечает «Русская служба Би-би-си», права на выплату Михайлова добивалась более 30 лет. Как правило власти предлагали детям репрессированных место в очереди на получение жилья, что занимает длительное время, в результате не все при жизни успевали получить квартиры.

Теперь московская мэрия должна предоставить женщине выплату на приобретение жилья в Москве площадью 33 кв. м., сообщила Подоплелова Би-би-си. Решение должно быть исполнено в течение трех месяцев с момента вступления в силу.

РБК обратился за комментарием в Пресненский суд Москвы.

В общей сложности прокуратура подала три таких иска к московской мэрии. Обращения были направлены в июле 2024 года заместителем прокурора Москвы Яной Старовойтовой по итогам проверки обращений жертв политических репрессий. Они подавались в защиту интересов 76-летней Михайловой и 74-летних Алисы Мейсснер и Евгении Шашевой, которые пожаловались на нарушение своих прав. Оба дела должны быть последовательно рассмотрены 25 февраля судьей Натальей Каржавиной.

Женщины добивались того, чтобы им дали возможность вернуться в Москву, откуда в годы сталинских репрессий были высланы их родители. Весь процесс занял более 30 лет. Михайлова, Мейсснер и Шашева обращались в суды и генпрокуратуру, их истории освещали СМИ, о них рассказывали спецдокладчики совета по правам человека ООН, отмечает «Русская служба Би-би-си».

Постановки на учет женщины также добивались через суды, отмечает издание. Дело также рассматривалось Конституционным судом (КС). Получить квартиры в Москве в порядке очередности они потенциально могли бы лишь в возрасте более 100 лет, пишет «Би-би-си».

Мейсснер — уроженка Кировской области, Михайлова сейчас живет во Владимирской, а Шашева — уроженкой Республики Коми. Все трое — дети реабилитированных жертв политических репрессий, они родились или в ссылке, или в спецпоселениях, куда были отправлены их родители в 1930-1940-е годы.

В КС женщины оспаривали конституционность положений ст. 13 Закона «О реабилитации жертв политических репрессий», а также п. 3 и п. 5 ст. 7, п. 1 ч. 1 с. 8, ч. 2 ст. 8 столичного закона «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения».

В положении федерального закона, которое оспаривали истицы, признается право реабилитированных жертв репрессий, утративших жилье в связи с этим, возвращаться для проживания в те места и населенные пункты, где они жили до того, как были репрессированы. Норма также дает это право членам семей и другим родственникам, которые жили вместе с пострадавшими до того, как те подверглись репрессиям, а также детям, родившимся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке или на спецпоселении.

Региональным законом определены условия и основания для получения жилья. В соответствии с ним, для признания нуждающимися в жилых помещениях в городе таким людям необходимо прожить в Москве более десяти лет и быть малоимущими. Основаниями для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях считаются наличие жилья площадью менее учетной нормы (33 кв. м. на одного человека), а при утрате имевшихся ранее жилых помещений — отсутствие у них и членов их семей жилья в собственности.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Яна Баширова Яна Баширова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
политические репрессии Москва покупка жилья ГУЛАГ
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