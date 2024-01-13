«Добрый военком» из мемов станет вице-премьером Забайкалья

Военком из Челябинска прославился благодаря мемам про армию и студенческую жизнь. Его уволили после скандала, а 15 января полковник станет заместителем главы правительства Забайкалья

Николай Захаров (Фото: Вячеслав Никулин / wikipedia.org)

Бывший начальник штаба, замкомандующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа полковник Николай Захаров займет должность вице-премьера Забайкальского края, сообщил Chita.ru губернатор региона Александр Осипов.

На этот пост он перейдет 15 января, уточнил губернатор. Захаров будет зампредом по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, уточнили собеседники издания.

Захаров участвовал в боевых действиях, занимал пост военкома Челябинской области в 2009–2011 годах. Фотография, ставшая основой для мемов, была опубликована «Вечерним Челябинском» в 2009-м, когда Захаров впервые возглавил военный комиссариат региона.

«Улыбчивый мужчина в военной форме, который сидит за столом и хитро смотрит в камеру, стал ночным кошмаром всех студентов. Именно этот мем олицетворяет шутки про армию, призывников и разные способы откосить», — объясняет Memepedia. Фотографию военкома на мемах с них сопровождают подписи «как там сессия, сынок?», «хотите автомат? Он у вас будет» и другие.

В 2011-м военком оказался в центре скандала. «Весной 2010 года у нас было 6800 новобранцев, в этом году произошло увеличение призыва. Это связано с распоряжением штаба не призывать лиц северо-кавказских национальностей», — рассказал он 15 апреля журналистам. Спустя три недели стало известно о его отставке. Официальной причиной стало нежелание самого военкома продлевать контракт.

Захаров затем три года работал заместителем главы инкассации челябинского подразделения Сбербанка. В мае 2014 года он вновь был назначен на должность военного комиссара региона, но уже в октябре того же года перешел на должность командира 15-й отдельной мотострелковой миротворческой бригады ЦВО, дислоцированной в Самарской области.