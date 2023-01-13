В Пулково из-за ветра отменили вылет самолета в Мурманск
В петербургском аэропорту Пулково отменили рейс в Мурманск из-за сильного ветра, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».
«Во время руления самолета рейса FV 6343 Санкт-Петербург — Мурманск из-за сложных метеорологических условий произошло скольжение воздушного судна по рулежной дорожке», — сообщили в компании.
Так как продолжать движение по рулежной дорожке было невозможно, командир судна принял решение прекратить выполнение рейса, высадить пассажиров и вызвать тягач.
«Рейс будет выполнен на резервном воздушном судне после 12:00 мск», — сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании «Россия».
Ранее пресс-служба аэропорта сообщила «Фонтанке», что воздушная гавань работает 13 января в сложных метеоусловиях. В аэропорту отмечали, что из-за сильного бокового ветра, превышающего допустимые значения для выполнения посадки, некоторые самолеты уходили на запасные аэродромы. Решение об этом принимали экипажи бортов в зависимости от технических характеристик лайнеров. По данным на 8:00 мск, на запасные аэродромы ушли 13 самолетов.
По данным онлайн-табло аэропорта на 12:00 мск, задержан 21, отменены пять рейсов.