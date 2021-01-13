В России за сутки выявили почти 23 тыс. новых случаев коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 74,27 (-0,25) Инвестиции, 12 янв, 12:47
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 90,32 (-0,49) Инвестиции, 12 янв, 12:47
Как вырастить проект внутри корпорации и взаимовыгодно от нее отделиться Экономика инноваций, 12:00  Россияне в 2020 году потратили на 87% больше времени в онлайн-банках Технологии и медиа, 11:57 Фазель заявил об отсутствии планов переноса ЧМ по хоккею из Минска Спорт, 11:50 Росстат оценил рост тарифов ЖКХ в 2020 году Недвижимость, 11:42 Как понять, где заканчивается стресс и начинается выгорание РБК и HP, 11:35 В AstraZeneca назвали условие применения вакцины в России Общество, 11:33 Сервис Сбербанка ограничил переводы россиян иностранным компаниям Финансы, 11:21 В Крыму снимут ограничения для заведений общепита и фудкортов Общество, 11:09 Смертность от COVID за сутки в России оказалась максимальной с 31 декабря Общество, 11:07 Панорамный тур: чем привлечь зумеров и альфа в розничные магазины РБК и МегаФон, 11:06 В России за сутки выявили почти 23 тыс. новых случаев коронавируса Общество, 11:05 Как работает определяющее коронавирус по кашлю приложение «Сбера». Видео Общество, 11:04 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 января Общество, 11:03 Почему повышенный ферритин — маркер прогноза плохого исхода при COVID-19 Социальная экономика, 11:00 
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России за сутки выявили почти 23 тыс. новых случаев коронавируса

С начала пандемии инфекцией в России заразились более 3,47 млн человек
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердили у 22 850 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 3 471 053 человек.

Больше всего случаев за минувшие сутки зафиксировали в следующих регионах:

  • Москва — 4320;
  • Санкт-Петербург — 3003;
  • Московская область — 1189;
  • Нижегородская область — 456;
  • Ростовская область — 389;
  • Воронежская область — 388;
  • Свердловская область — 374;
  • Красноярский край — 322.

Умерли за последние сутки от коронавируса в России 566 человек. Это стало максимумом с начала года. О большем числе смертей за сутки штаб в последний раз сообщал 31 декабря, когда за сутки от инфекции скончались 593 человека. Днем ранее в России от коронавируса умер 531 человек.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 января
Общество

Общее число летальных исходов из-за коронавируса в России, по данным штаба, достигло 63 370. Эта цифра не сходится с данными Росстата, который насчитал 116 тыс. смертей от COVID-19 в период с апреля по ноябрь. Разница объясняется методологией подсчета — статистическое ведомство включает в статистику смерти от других заболеваний на фоне коронавирусной инфекции, а также случаи, когда вирус подтвердили уже после смерти.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с коронавирусом в России в январе стабилизировалась. С начала января число случаев госпитализации больных сократилось на 16%. Суточный показатель заболеваемости в среднем по стране снизился за последнее время с 19,9 до 15,6 случая на 100 тыс. населения в сутки. При этом 22 региона находятся в стадии снижения числа заражений, а 61 — в стадии стабилизации, уточнила Попова.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году
Автор
Анастасия Батманова
коронавирус пандемия
Материалы по теме
Ученые узнали о позволивших коронавирусу передаться человеку изменениях
Общество
Попова заявила о стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 января
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter