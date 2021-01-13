В России за сутки выявили почти 23 тыс. новых случаев коронавируса

С начала пандемии инфекцией в России заразились более 3,47 млн человек

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердили у 22 850 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 3 471 053 человек.

Больше всего случаев за минувшие сутки зафиксировали в следующих регионах:

Москва — 4320;

Санкт-Петербург — 3003;

Московская область — 1189;

Нижегородская область — 456;

Ростовская область — 389;

Воронежская область — 388;

Свердловская область — 374;

Красноярский край — 322.

Умерли за последние сутки от коронавируса в России 566 человек. Это стало максимумом с начала года. О большем числе смертей за сутки штаб в последний раз сообщал 31 декабря, когда за сутки от инфекции скончались 593 человека. Днем ранее в России от коронавируса умер 531 человек.