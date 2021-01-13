В России за сутки выявили почти 23 тыс. новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России коронавирус подтвердили у 22 850 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 3 471 053 человек.
Больше всего случаев за минувшие сутки зафиксировали в следующих регионах:
- Москва — 4320;
- Санкт-Петербург — 3003;
- Московская область — 1189;
- Нижегородская область — 456;
- Ростовская область — 389;
- Воронежская область — 388;
- Свердловская область — 374;
- Красноярский край — 322.
Умерли за последние сутки от коронавируса в России 566 человек. Это стало максимумом с начала года. О большем числе смертей за сутки штаб в последний раз сообщал 31 декабря, когда за сутки от инфекции скончались 593 человека. Днем ранее в России от коронавируса умер 531 человек.