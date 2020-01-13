Умер режиссер «Приключений Электроника» и «Чародеев» Константин Бромберг

Последние годы он жил в Соединенных Штатах. В 2011 году сообщалось, что он планирует снять сериал по мотивам «Приключений Электроника», однако этот проект так и не был реализован

Константин Бромберг (Фото: kino-teatr.ru)

В США на 81-м году жизни умер советский и российский режиссер Константин Бромберг. Об этом в своем Facebook сообщил режиссер и сценарист Михаил Идов.

«Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов «Чародеи» и «Приключения Электроника», — написал он. По его словам, после эмиграции в США Бромберг «ничем связанным с кино не занимался и, кажется, даже не пытался». Режиссер умер несколько дней назад. Идов пишет, что Бромберг жил в Детройте.

Некролог Константина Бромберга появился на сайте мемориальной часовни Hebrew Memorial Chapel, расположенной в пригороде Чикаго. В нем указано, что режиссер скончался 10 января.

Константин Бромберг родился в 1939 году в Харькове (в некрологе указано, что он родился в 1935 году). В конце 1950-х годов он начал работать журналистом, но в 1965 году закончил сценарный факультет ВГИКа. После этого он стал телережиссером. Вначале он работал в творческом объединении «Экран», а позже — на Одесской киностудии. Там он снял два самых известных своих фильма — «Приключения Электроника» в 1979 году и «Чародеи» по мотивам повести братьев Стругацких в 1982 году. Позднее он эмигрировал в США. В 2011 году портал KinoNews сообщал о том, что Бромберг анонсировал съемки продолжения «Приключения Электроника» в виде 30-серийного сериала с рабочим названием «Приключения Электроника XXI век».