При разборке гранаты в Подольске погибли два человека

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области, в результате взрыва в квартире в Подольске погибли два человека – хозяйка и ее сожитель. По данным следователей, накануне они нашли боевую гранату и решили ее разобрать.
По факту случившегося ГСУ СК России по Подмосковью возбудило уголовное дело по ч.2 ст. 105, ст. 222 УК РФ (убийство, незаконный оборот оружия).
Как ранее РБК рассказал источник в ГУ МВД по Московской области, взрыв на третьем этаже в квартире 19 по адресу: улица Красная, 9/48. В однокомнатной квартире были выбиты стекла, однако возгорания не произошло.
Источник указывает, что на телах погибших были рваные раны. Изначально предполагалось, что причиной взрыва стало изготовление взрывного устройства.
Информацию о взрыве подтвердил РБК источник в областном МЧС.