В Магнитогорске двух рабочих завалило рудой в бункере

Инцидент произошел накануне на горно-обогатительном предприятии рудообогатительной фабрики. Под завалами в бункере оказались 25-летний и 27-летний рабочие. Спасатели не исключали повторного обрушения.
"Первого засыпало по пояс, у второго могли двигаться лишь кисти рук и голова. Аварийно-спасательные работы осложнила угроза обрушения породы. Поэтому прежде чем достать пострадавших, спасателям пришлось провести работы по ее укреплению", - рассказали в МЧС.
12 января в 20 часов 46 минут с помощью спасательной веревки был извлечен первый пострадавший. После продолжительных и кропотливых работ в 21 час 12 минут освободить удалось второго рабочего. Все это время для обеспечения его дыхания применялся дыхательный аппарат.
Неделей ранее похожий инцидент произошел в Кузбассе. На шахте "Красногорская" в Прокопьевске Кемеровской области произошло обрушение породы, в результате под завалами оказались три человека.
Поисково-спасательные работы, развернутые на месте происшествия, увенчались успехом. Всех заблокированных горняков удалось вывести на поверхность. Всего на момент обрушения в шахте находились 72 человека.