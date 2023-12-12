Французского писателя Фредерика Бегбедера арестовали по делу о наркотиках
Писатель Фредерик Бегбедер был взят под стражу в полицейском комиссариате города По на юге Франции. Об этом сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на прокуратуру.
«Речь не идет о деле, связанном с наркотиками», — уточнил прокурор. Бегбедера вызвали в участок на допрос около 09:00 (11:00 мск) 12 декабря в рамках предварительного расследования.
Бегбедер — автор романов «Любовь живет три года», «99 франков», «Идеаль». В 2008 году его арестовывали за хранение кокаина.
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