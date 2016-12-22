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Правозащитники заявили об отказе СК возбуждать дела о побоях на митингах
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Правозащитники заявили об отказе СК возбуждать дела о побоях на митингах
Общество, 12:58
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Правозащитники заявили об отказе СК возбуждать дела о побоях на митингах
СК и МВД не возбудили ни одного дела по 15 заявлениям о насилии со стороны полиции и казаков на несогласованных митингах в мае и сентябре. Правозащитники просят Генпрокуратуру проверить действия следователей
Фото: Антон Сергиенко / РБК

Следственные органы не возбудили дела ни по одному из 15 заявлений о насилии на несогласованных митингах 5 мая и 9 сентября, которые находятся в производстве у адвокатов правозащитной организации «Зона права». Об этом говорится в заявлении (есть у РБК) на имя генпрокурора Юрия Чайки, которое направил 10 декабря руководитель «Зоны права» Сергей Петряков. 

Речь идет о несогласованных властями акциях 5 мая и 9 сентября. В СКР обратились 13 человек, которые обвиняют сотрудников полиции в избиении. Еще два заявителя утверждают, что подверглись побоям со стороны казаков.

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Пострадавшие «оперативно зафиксировали телесные повреждения в медицинских учреждениях», подробно описали побои, приложили фото- и видеозаписи, сослались на свидетельства очевидцев, утверждает Петряков. «Однако ни по одному из 15 фактов уголовное дело так и не было возбуждено», — указано в обращении.

В частности, в Краснодаре СКР дважды отказал в возбуждении дела по заявлению адвоката Михаила Беньяша, которого, по его версии, во время сентябрьской акции избили в машине по дороге в ОВД.

Александр Силаев, который, по данным «Зоны права», не был участником акции, а проходил мимо, пожаловался, что полицейский повалил его на землю и придавил коленом к земле. После доставки в отдел полиции Силаеву пришлось вызывать скорую помощь и госпитализировать. Его заявление из ГСУ по Петербургу ушло в главк МВД, затем было спущено в 78-й отдел полиции, оттуда — в 28-й отдел; о дальнейшем его движении ничего неизвестно.

«Подавляющее большинство заявителей до сих пор не опрошены так же, как и очевидцы. Пострадавшие не имеют информации о назначении и проведении судебно-медицинских экспертиз и каких-либо иных проверочных мероприятий, — сказано в заявлении Петрякова. — С нашей точки зрения, следственные органы сделали все возможное, чтобы затянуть рассмотрение заявлений о преступлении». Правозащитники просят Чайку организовать проверку действий сотрудников СКР и МВД и усилить прокурорский надзор за ними «в части рассмотрения заявлений пострадавших».

РБК направил запросы в пресс-службы Следственного комитета, МВД и Генпрокуратуры.​

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: акции протеста , Юрий Чайка , Следственный комитет , МВД РФ , митинг
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