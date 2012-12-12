Власти Мексики раскрыли подробности гибели певицы Дженни Риверы

Власти Мексики раскрыли подробности смерти знаменитой певицы Дженни Риверы, погибшей в авиакатастрофе несколько дней назад. Как сообщили в Министерстве транспорта страны, самолет с поп-звездой на борту врезался носом в землю на скорости более 1 тыс. км/ч.

Фото: AP

Как заявил министр транспорта Херардо Руис Эспарса в эфире радиостанции Radio Formula, удар самолета о землю был страшным. Двухмоторный Learjet 25, на котором летела Дж.Ривера, разбился примерно в 2 км от того места, где он пропал с экранов радаров.

Стоит отметить, что в министерстве пока не выдвинули каких-либо версий авиакатастрофы. Впрочем эксперты считают, что причиной ЧП мог стать отказ техники во время полета.

Самолет Learjet 25 принадлежал американской фирме Starwood Management. У пилота Мигеля Переса Сото была действующая летная лицензия, выданная властями. Срок действия документа истекал в январе 2013г.

Стоит отметить, что М.Сото было 78 лет. Х.Эспарса пояснил, что в Мексике нет ограничений по возрасту для пилотов гражданской авиации.

Напомним, о гибели знаменитой мексиканской певицы Дж.Риверы в авиакатастрофе стало известно 10 декабря. Вместе с ней на борту разбившегося самолета находились шесть человек - четверо членов ее команды и двое пилотов.

Learjet исчез с экранов радаров примерно через 10 минут после вылета из города Монтеррей. Вскоре спасатели приступили к поисковой операции, в итоге были обнаружены обломки лайнера. В результате крушения не выжил никто из находившихся на борту. Самолет ударился о землю с такой силой, что его обломки разбросало в радиусе нескольких сотен метров.

43-летняя Дж.Ривера родилась в Калифорнии в мексиканской семье. Она записала 13 студийных альбомов в жанре нортенья и банда. Певицу несколько раз выдвигали на престижную премию "Грэмми".

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