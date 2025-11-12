Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя. Почему это стало событием
Британский актер Том Фелтон, исполнивший роль Драко Малфоя в киносаге о Гарри Поттере, впервые вернулся к этой роли. Он сыграл повзрослевшего злодея Драко, ставшего отцом, в бродвейской постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя».
Премьера с Фелтоном состоялась 11 ноября на сцене Lyric Theatre. Для артиста шоу стало дебютом на Бродвее.
Фелтон сыграл Малфоя во всех восьми сериях «Гарри Поттера» и не возвращался к этой роли с 2010 года. Он первый актер из знаменитой кинофраншизы, который вернулся к своей роли в театральной постановке.
Зарубежные СМИ называют дебют триумфальным. При выходе на сцену Фелтон был вынужден выдержать паузу из-за шквала восторженных криков и аплодисментов. На фото и видео постановки он выглядит растроганным.
Фелтон играет повзрослевшего Драко, возраст героя совпадает с возрастом самого актера. Пьеса рассказывает о жизни главных героев поттерианы спустя 19 лет. Уже взрослые Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер, Рон Уизли и Драко Малфой отправляют своих детей учиться в Хогвартс.
Артист будет играть Малфоя в бродвейском театре 26 недель, до 22 марта 2026 года.
