На Земле началась магнитная буря планетарного масштаба

Землю накрыла магнитная буря почти максимального уровня. Ее могла вызвать самая мощная вспышка на Солнце в этом году, считают ученые ИКИ РАН

Фото: NASA

Ученые зарегистрировали сильную магнитную бурю, почти достигшую высшего уровня — G5. Она вызвана приходом к Земле первого из трех плазменных облаков, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Текущий уровень события составляет G4.66 и не достает до высшего значение всего 1/3 балла», — уточнили в пресс-службе.

Ученые отметили, что по прогнозу прошедшей ночью к Земле должен был подойти самый слабый из трех ожидающихся плазменных выбросов и вызвать бури уровня G1—G2. При этом основной пик воздействия прогнозируется в середине суток.

В РАН пояснили, что причиной аномалии, вероятно, стал наиболее мощный выброс плазмы от вчерашней вспышки X5.1 — самой сильной в этом году. Он мог «толкать» и «сдавливать» более медленные плазменные облака, что привело к резкому росту температуры, плотности и магнитных характеристик всей массы плазмы.

Что такое удары солнечной плазмы

На Солнце есть пятна — зоны с пониженной температурой (7000°F вместо 10000°F в окружающей фотосфере). В этих областях накапливается энергия, которая может внезапно высвободиться в виде солнечной вспышки. Эти выбросы и есть удары солнечной плазмы. Когда этот поток достигает Земли, он взаимодействует с магнитным полем планеты, вызывая возмущения в магнитосфере и атмосфере.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий: А, В, C, М и Х. К классу Х, к которой относится сегодняшняя вспышка, причисляются сверхмощные, которые могут вызывать сильные геомагнитные бури. Индекс после буквы уточняет значение интенсивности вспышки. Для букв A, B, C, M он может быть от 1,0 до 9,9. Для буквы X индекс больше.