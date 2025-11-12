 Перейти к основному контенту
На Земле началась магнитная буря планетарного масштаба

На Земле началась магнитная буря планетарного масштаба
Землю накрыла магнитная буря почти максимального уровня. Ее могла вызвать самая мощная вспышка на Солнце в этом году, считают ученые ИКИ РАН
Фото: NASA
Фото: NASA

Ученые зарегистрировали сильную магнитную бурю, почти достигшую высшего уровня — G5. Она вызвана приходом к Земле первого из трех плазменных облаков, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Текущий уровень события составляет G4.66 и не достает до высшего значение всего 1/3 балла», — уточнили в пресс-службе.

Ученые отметили, что по прогнозу прошедшей ночью к Земле должен был подойти самый слабый из трех ожидающихся плазменных выбросов и вызвать бури уровня G1—G2. При этом основной пик воздействия прогнозируется в середине суток.

В РАН пояснили, что причиной аномалии, вероятно, стал наиболее мощный выброс плазмы от вчерашней вспышки X5.1 — самой сильной в этом году. Он мог «толкать» и «сдавливать» более медленные плазменные облака, что привело к резкому росту температуры, плотности и магнитных характеристик всей массы плазмы.

Что такое удары солнечной плазмы

На Солнце есть пятна — зоны с пониженной температурой (7000°F вместо 10000°F в окружающей фотосфере). В этих областях накапливается энергия, которая может внезапно высвободиться в виде солнечной вспышки. Эти выбросы и есть удары солнечной плазмы. Когда этот поток достигает Земли, он взаимодействует с магнитным полем планеты, вызывая возмущения в магнитосфере и атмосфере.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий: А, В, C, М и Х. К классу Х, к которой относится сегодняшняя вспышка, причисляются сверхмощные, которые могут вызывать сильные геомагнитные бури. Индекс после буквы уточняет значение интенсивности вспышки. Для букв A, B, C, M он может быть от 1,0 до 9,9. Для буквы X индекс больше.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

София Шошина
магнитная буря вспышка на Солнце Земля РАН

