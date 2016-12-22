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Капитан ФСИН пожаловалась главе СКР на избиения со стороны начальства
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Капитан ФСИН пожаловалась главе СКР на избиения со стороны начальства
Общество, 18:08
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Капитан ФСИН пожаловалась главе СКР на избиения со стороны начальства
По ее словам, после выхода из декрета начальство избивало ее, неоднократно пыталось уволить. Капитан обратилась за помощью к главе СКР и ФСИН

Видео: Права Человека / YouTube

Капитан внутренней службы, начальник караула исправительной колонии № 5 ГУ ФСИН по Челябинской области Екатерина Шакурова записала видеообращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и директору ФСИН Геннадию Корниенко, в котором рассказала о том, как ее избило начальство и неоднократно безосновательно пыталось уволить. Видеозапись опубликована на сайте Ассоциации адвокатов России за права человека, которая взяла дело женщины под общественный контроль.

По словам Екатерины Шакуровой, ее избили в кабинете в присутствии вышестоящего начальника. Тот не пресек насильственные действия своего подчиненного. Все обстоятельства инцидента Шакурова записала на диктофон.

«На аудиозаписи слышно, как происходило избиение, в том числе нецензурная брань в отношении меня. В уголовном деле есть признательные показания как того, кто избивал, так и вышестоящего руководителя, который присутствовал при избиении и помогал, закрывая дверь в моменты избиения и открывая дверь, когда тот меня уже выкидывал из этого кабинета», — рассказала офицер.

Она отметила, что по факту произошедшего было открыто уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Следователи не увидели в деле состава преступления по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий); как должностное преступление, подчеркнула Шакурова, дело не рассматривалось. По ее словам, уголовное дело в настоящее время прекращено из-за отсутствия состава преступления.

В своем обращении Екатерина Шакурова просит руководителей правоохранительных ведомств привлечь к ответственности виновных лиц, которые уклонились от наказания.

На портале Change.org от имени пользователя Екатерины Шакуровой размещена петиция, в которой женщина рассказывает подробно все, что происходило с ней на протяжении последних нескольких лет. Она указала, что после ее выхода из декретного отпуска начались сокращения среди офицеров. Во время одной из первых смен к Шакуровой подошел начальник отдела охраны капитан Новоселов, который заявил ей, что она должна освободить свое место.

По словам Шакуровой, на тот момент она одна воспитывала двух малолетних сыновей — одного года и трех лет.

РБК отправил запрос в СКР с просьбой сообщить, поступало ли в комитет представление от прокуратуры по данному видеообращению.

В пресс-службе управления ФСИН по Челябинской области заявили, что изложенная Шакуровой в видеоролике информация не соответствует действительности. «Жалобы Шакуровой на то, что она была якобы избита своим коллегой, также не соответствуют действительности, уголовное дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления», — заявил представитель ведомства.

Екатерина Шакурова состояла на службе в отделе охраны исправительной колонии № 5 с ноября 2006 по август 2016 года. По их данным, в отношении нее в 2015 году проводилась проверка «по факту неисполнения должностных обязанностей по занимаемой должности начальника караула». По итогам проверки ее уволили, Шакурова обжаловала увольнение в суде, и уже спустя несколько месяцев ее восстановили на службе. На следующий год ее снова уволили «в связи с окончанием контракта», однако в ответ на это женщина также подала иск в суд с требованием вернуть ее на работу. Суд ходатайство ее не удовлетворил. Челябинский областной суд, куда Шакурова подала жалобу, оставил решение суда предыдущей инстанции без движения.

Авторы: Анна Трунина, Дмитрий Серков.
Теги: ГУ ФСИН , Челябинская область
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