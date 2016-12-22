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У замгендиректора «дочки» «Вертолетов России» на работе украли 3 млн руб.
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У замгендиректора «дочки» «Вертолетов России» на работе украли 3 млн руб.
Общество, 11:48
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У замгендиректора «дочки» «Вертолетов России» на работе украли 3 млн руб.
Неизвестный через окно проник в его офис в выходные, вскрыл сейф и вынес деньги, которые топ-менеджер хранил в валюте и рублях
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Москве заместителя генерального директора компании, расположенной по адресу: улица Бутырский Вал, 68, обокрали более чем на 3 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. 

Кража была совершена в период с 9 по 11 ноября. Неизвестный проник в офис топ-менеджера «путем отжатия пластикового окна» и взломал его личный сейф. 

Как уточнили РБК источники в центральном аппарате МВД и территориальном отделе полиции, ​кража произошла в компании «Вертолеты России — Сервис». Это подтверждает и источник «Интерфакса».  

Согласно данным 2ГИС, по адресу: улица Бутырский Вал, 68, организаций, исходя из названия которых можно было бы говорить об их работе в сфере авиации, нет. 

Собеседники РБК уточнили, что преступник украл 1,5 млн руб., $18 тыс. (1 млн 203 тыс. руб.) и €4 тыс. (303 тыс. руб.). Общий материальный ущерб в общей сложности составил 3 млн 6 тыс. руб. Источник в полиции также рассказал, что в здании, где расположен офис компании, ремонтируют фасад и установлены строительные леса. «На здании установлены камеры видеонаблюдения, но они отключены из-за ремонта», — добавил собеседник РБК.

Полиция открыла производство по уголовному делу о краже (ст. 158 УК РФ), проводятся следственные мероприятия по розыску и задержанию подозреваемого.

В базе СПАРК компании с юридическим названием «Вертолеты России — Сервис» нет, на официальном сайте холдинга «Вертолеты России» она также не упоминается, однако отмечается, что материально-техническим обеспечением эксплуатации вертолетной техники производства предприятий холдинга занимается АО «Вертолетная сервисная компания». Она была учреждена в сентябре 2006 года, 100% ее акций принадлежит «Вертолетам России».

РБК направил запрос в компанию «Вертолеты России».

Авторы: Анна Трунина, Дмитрий Серков, Мария Кокорева.
При участии: Инна Сидоркова.
Теги: «Вертолеты России» , ограбление
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