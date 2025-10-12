Две трассы в Забайкалье парализовало из-за снегопада. Видео
В Забайкалье выпал первый снег — из-за гололеда и мокрого снега образовались заторы на двух федеральных трассах, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Байкал» и «Амур» — второй день почти парализованы из-за погодных условий», — написал синоптик в телеграм-канале.
В краевой госавтоинспекции подтвердили эту информацию — сложная ситуация сложилась на следующих участках:
- региональная дорога Дарасун — граница с Монголией;
- федеральная трасса Р-258 «Байкал»;
- федеральная трасса Р-297 Чита — Хабаровск.
«Наряды ДПС находятся на маршрутах патрулирования и обеспечивают безопасность дорожного движения», — рассказали в ведомстве.
Там также сообщили, что в регионе произошло несколько ДТП, в частности, фура столкнулась с вылетевшим на встречную полосу легковым автомобилем на трассе Иркутск — Чита, один человек погиб.
В ведомстве рекомендовали строго придерживаться скоростного режима.
Как пишет «Чита.Ру», участок трассы от Сбеги в сторону Читы полностью перекрыт. Проблемы из-за непогоды наблюдаются со вчерашнего дня — «ни одного дорожника нет». В краевом управлении федеральных автомобильных дорог сообщили, что бригады выехали и «прибудут в течение часа».
