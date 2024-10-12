Ограбление поезда в Чикаго попало на видео
В Чикаго толпа людей разграбила грузовой поезд, стоявший на путях, пишет ABC7Chicago. Они выносили груз почти час, до того как прибыла полиция. Задержаны по меньшей мере шесть человек. Злоумышленникам не помешал даже вертолет со съемочной группой, зависший над местом ограбления.
Это второй случай в Чикаго за несколько месяцев, когда грузовые поезда грабят на путях. В прошлый раз это случилось в августе, когда воры проникли в другой грузовой поезд и скрылись с несколькими коробками, полными телевизоров.
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