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В Москве заочно арестовали одного из авторов приватизации

Суд заочно арестовал одного из авторов приватизации Моложавого
Кузьминский суд заочно арестовал бывшего заместителя министра имущественных отношений и одного из видных разработчиков приватизации Сергея Моложавого. Экс-чиновника подозревают в крупном мошенничестве.
Сергей Моложавый
Сергей Моложавый (Фото: Валерий Волков / Ведомости / ТАСС)

В среду, 10 октября, Кузьминский районный суд Москвы вынес постановление о зачном аресте Сергея Моложавого. Он работал в должности заместителя министра имущественных отношений с 1997 по 2000 год. Как рассказали РБК пресс-службе суда, Моложавого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.

Полиция объявила Моложавого в розыск.

РБК направил запрос в информационный центр МВД.

В чем обвиняют бывшего заместителя министра

Дело о мошенничестве было возбуждено в июле 2023 года в одном из окружных управлений ГСУ СКР по Москве. Изначально в нем говорилось, что неустановленные лица разработали план на приобретение всего имущества голландской компании, путем незаконного отчуждения в свою пользу 50% сертификатов акций компании, принадлежащих Игорю Гитлину. Эта компания является единственным акционером оффшорной компании «Норс Ист Партнерс Би.Ви.». В материалах говорится, что «неустановленным лицам удалось получить контроль над имуществом, находящимся в собственности компании — 99,9% акций АО «Голденберг инвест», 99,9% акций ООО «Партнер-Недвижимость», а также здания, расположенные в Москве в Большом Коптевском проезде, на Садовнической улице и на несколько объектов недвижимости в Воронеже».

В телефонном разговоре Игорь Гитлин подтвердил, что является потерпевшим по делу о мошенничестве, но пообещал обсудить детали дела после возвращения в Москву.

В пресс-службе Кузьминского суда сообщили, что, согласно материалам дела, Моложавого подозревают в выводе имущества компании «Голденберг Инвест». По данным реестра юрлиц, Сергей Моложавый до 2021 года являлся руководителем акционерного общества «Голденберг Инвест». Компания была зарегистрирована в 2010 году в Москве. Основным видом деятельности «Голденберг Инвест» являлось строительство и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В 2021 году убытки компании составили 22,9 млн. руб. Ее учредителем также был Вадим Гитлин — брат Игоря Гитлина.

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Компания выступала подрядчиком при строительстве мостов через реку Амур и в Нагатинской пойме.

Что известно о Моложавом

Моложавый был в 1995 году назначен на должность заместителя начальника управления нормативно-методического обеспечения Государственного комитета по управлению госимуществом, а с 1997 года он уже работал статс-секретарем, заместителем председателя комитета, затем — после получения комитетом статуса министерства — стал замминистра имущественных отношений РФ. С 1995 по 1997 год министерством руководил Альфред Кох.

Моложавого называют одним из участников команды Коха. «Коммерсант» писал, что он участвовал в подготовке законов о приватизации 1997 и 2001 годов, а также был участником крупнейших приватизационных проектов, курировал деятельность департаментов промышленности, транспорта, финансовых организаций, недвижимого имущества, вел переговоры с миссиями Международного валютного фонда и Всемирного банка. После ухода из министерства в 2003 году он возглавил компанию «Технопромэкспорт». В 2009 году это акционерное общество вошло в структуры «Ростеха» и Моложавый уволился.

Источник, знакомый с материалами дела, сообщил, что до начала 2023 года он проживал в столичном регионе, а затем выехал за пределы России.

РБК не удалось связаться с Моложавым, на момент публикации его московский телефон был выключен.

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Кузьминский суд заочный арест мошенничество Москва
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