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WSJ узнала об отзыве агентов ФБР из-за рубежа после секс-вечеринок
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WSJ узнала об отзыве агентов ФБР из-за рубежа после секс-вечеринок
Общество, 12:19
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WSJ узнала об отзыве агентов ФБР из-за рубежа после секс-вечеринок
ФБР отозвало несколько работавших в странах Азии агентов: их подозревают в участии в вечеринках с проститутками, пишет газета. По словам бывших сотрудников спецслужбы, это делает агентов уязвимыми для перевербовки
Фото: Chip East / Reuters

Ряд сотрудников ФБР, работающих в странах Азии, был отозван в США из-за расследования, которое ведет Министерство юстиции в их отношении, сообщает WSJ.

По данным источников издания, работавших по меньшей мере в полудюжине городов Юго-Восточной Азии агентов подозревают в том, что они принимали участие в вечеринках с проститутками. В чем именно их обвиняет Минюст, который ведет расследование, и о каких именно странах идет речь, издание выяснить не смогло. 

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В ФБР в ответ на запрос издания заявили, что после того, как Минюст выдвинул обвинения против ряда их агентов, сотрудники были отозваны в Вашингтон, а на их место планируют назначить новых. «Все сотрудники ФБР придерживаются самых высоких стандартов поведения, и обвинения в отношении любого сотрудника воспринимаются организацией очень серьезно», — цитирует WSJ заявление ФБР. Минюст США отказался от комментариев изданию.

Сотрудники спецслужбы и роль самого ведомства в последнее время неоднократно обсуждались публикой, напоминает WSJ. В частности, поведение и моральный облик сотрудников ФБР были предметом широкого обсуждения после скандала с личной перепиской сотрудников ведомства Питера Стржока и Лизы Пейдж: помимо того что у них был роман, Стржок и Пейдж играли важную роль в расследовании о ненадлежащем использовании личного почтового сервера Хиллари Клинтон в ее бытность госсекретарем США, а также в расследовании о вмешательстве России в выборы в США.

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У ФБР за рубежом работают сотрудники юридической службы при посольствах США, которые, в частности, сотрудничают с местными властями в рамках борьбы с терроризмом. На этих должностях агенты, как правило, проводят по нескольку лет, а в их задачи входит поддержание неформальных отношений с местными чиновниками — с распитием спиртных напитков, рассказали газете бывшие сотрудники спецслужбы. 

Перед отправкой за границу агентов тщательно инструктируют о потенциальных способах, которыми их могут скомпрометировать с целью последующего шантажа или перевербовки, а работа в странах, где проституция легальна или где к ней относятся терпимо, «вызывают особую озабоченность у должностных лиц ФБР», говорят собеседники агентства. ​

Автор: Наталья Демченко.
Теги: ФБР , Азия
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