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Суд отправил двух студентов в колонию за обнаженное появление у окна

Дело начали после жалоб детей, которые рассказали о двух обнаженных юношах в окне второго этажа. Следственный эксперимент не подтвердил, что происходящее в окне можно было заметить с площадки, подсудимые не признали вину
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Два студента по имени Тимур и Даниил приговорены к 5 и 5,5 годам колонии строго режима по статье о развратных действиях в отношении двух или более лиц (ч. 3 ст. 135 УК), передает «Москва онлайн».

Нахождение в колонии строгого режима не позволяет рассчитать время в СИЗО как день за полтора в местах лишения свободы. Юноши провели под арестом два года.

Преступление произошло в августе 2022 года, когда, по версии следствия, двое юношей находились около окна в своей квартире на втором этаже без одежды — за тем окном находится ванная. Как сообщал МК, их заметили дети, игравшие на площадке, и рассказали о произошедшем родителям, упомянув, что студенты забрались на подоконник. В деле пятеро потерпевших до 12 лет.

Сперва дело завели по статье о сексуальных действиях, совершенных с применением насилия или с угрозой его применения либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (ч. 5 ст. 132 УК), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного, но впоследствии переквалифицировали на нынешнюю статью, по которой предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

Через 11 месяцев после помещения подозреваемых в СИЗО был проведен следственный эксперимент, который показал, что с детской площадки невозможно увидеть происходящее на втором этаже дома, который находится на удалении от детской площадки. Также выяснилось, что части тела ниже пояса с улицы разглядеть невозможно, а на подоконник не получится встать и удержаться.

Как объяснил один из студентов, они чинили прорвавшую трубу и разделись, чтобы не намочить одежду, передавала Baza. По его словам, о сексе речи идти не могло, ведь у одного из них есть девушка. Даниил и Тимур не признали вину, а некоторые родители потерпевших выступили в их защиту.

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