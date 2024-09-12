 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Петербурге тысячи людей прошли крестным ходом с иконами и флагами

В Петербурге тысячи людей прошли крестным ходом с иконами и флагами
Video

В Петербурге по центру города прошел крестный ход — на нем тысячи людей прошли по Невскому проспекту с иконами, стягами и современными и имперскими флагами России. Крестный ход прошел в честь 300-летия перенесения мощей святого Александра Невского из крепости Орешек в Александро-Невский монастырь.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

По Земле ударит облако солнечной плазмы

Российские военные освободили десять населенных пунктов в Курской области

Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона»

Акции конкурента Starlink за полгода выросли на 1300%

Зеленский фразой «все идет по плану» описал события в Курской области

Астронавт-турист впервые вышел в открытый космос

Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Санкт-Петербург крестный ход Александр Невский
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 100,74 (+0,24) Инвестиции, 11 сен, 17:51 Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 91,27 (+0,15) Инвестиции, 11 сен, 17:51
Белорусские таможенники нашли в посылке из России более 950 боеприпасовПолитика, 18:01
Лукашенко заявил об отсутствии агрессии по отношению к ПольшеПолитика, 17:54
Задержали главу ДолгопрудногоПолитика, 17:51
Индийский транзит: почему вырос экспорт российской нефти в ИндиюPro, 17:51
Реальный бизнес. Тест-драйв нового Geely PrefaceАвто, 17:46
Почему искусственный интеллект убивает наукуРБК и Сбер, 17:45
МЧС предложило добавить политзанятия в работу с личным составомПолитика, 17:43
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Путин снял Масленникова с должности посла в ЧерногорииПолитика, 17:43
В Ростове приговорили к 16 годам жителя Севастополя за госизменуПолитика, 17:42
Центробанк установил официальный курс доллара США на 13 сентябряИнвестиции, 17:30
Анна Груздо назначена директором по маркетингу ПСБПресс-релиз, 17:28
Навка запросила у государства ₽29,5 млн на свое ледовое шоуСпорт, 17:22
Лукашенко призвал Армению сохранить с Белоруссией добрые отношенияПолитика, 17:20
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 17:17