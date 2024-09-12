В Петербурге тысячи людей прошли крестным ходом с иконами и флагами
В Петербурге по центру города прошел крестный ход — на нем тысячи людей прошли по Невскому проспекту с иконами, стягами и современными и имперскими флагами России. Крестный ход прошел в честь 300-летия перенесения мощей святого Александра Невского из крепости Орешек в Александро-Невский монастырь.
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