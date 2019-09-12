Умер создатель программ для всех командных центров армии России Семенихин

Умер создатель программ для всех командных центров армии России Семенихин

Программист Сергей Семенихин, создававший программы для компьютерных центров Вооруженных сил России, умер в возрасте 76 лет

Сергей Семенихин (Фото: МЦСТ)

Программист Сергей Семенихин, учредитель компании МЦСТ и сын академика Академии наук СССР Владимира Семенихина, умер 12 сентября в возрасте 76 лет, сообщил РБК главный специалист АО «МЦСТ» Андрей Кузьмич.

«Сергей Владимирович ушел из жизни после продолжительной болезни», — сказал он.

Курирующий оборонку вице-премьер Юрий Борисов назвал покойного одним из «величайших программистов современности».

«Он работал в области системного программирования — это особая область, где работают элитарные программисты», — сказал Борисов (цитата по ТАСС), отметив, что все компьютеры на командных пунктах российской армии работают сейчас под управлением операционных систем, которые создавал Семенихин со своим коллективом.

«Вклад в обороноспособность обоих Семенихиных (отец программиста руководил НИИ автоматической аппаратуры, создавшим АСУ для управления зенитно-ракетными комплексами и авиацией, а также командную систему управления. — РБК) трудно переоценить», — добавил вице-премьер.