Умер создатель программ для всех командных центров армии России Семенихин

Программист Сергей Семенихин, учредитель компании МЦСТ и сын академика Академии наук СССР Владимира Семенихина, умер 12 сентября в возрасте 76 лет, сообщил РБК главный специалист АО «МЦСТ» Андрей Кузьмич.
«Сергей Владимирович ушел из жизни после продолжительной болезни», — сказал он.
Курирующий оборонку вице-премьер Юрий Борисов назвал покойного одним из «величайших программистов современности».
«Он работал в области системного программирования — это особая область, где работают элитарные программисты», — сказал Борисов (цитата по ТАСС), отметив, что все компьютеры на командных пунктах российской армии работают сейчас под управлением операционных систем, которые создавал Семенихин со своим коллективом.
«Вклад в обороноспособность обоих Семенихиных (отец программиста руководил НИИ автоматической аппаратуры, создавшим АСУ для управления зенитно-ракетными комплексами и авиацией, а также командную систему управления. — РБК) трудно переоценить», — добавил вице-премьер.