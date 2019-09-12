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Умер первый исполнитель главной роли в «Иисус Христос — суперзвезда»
Актер Джефф Фенхолт умер в возрасте 68 лет. Он стал первым исполнителем главной роли в рок-опере Эндрю Ллойда Уэббера, премьера которой состоялась на Бродвее в 1971 году
Джефф Фенхолт (в центре) (Фото: Bettmann / Getty Images)

В США умер актер Джефф Фенхолт, первый исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда». Об этом сообщает TMZ со ссылкой на полицию.

Фенхолт не дожил пять дней до своего 69-летия. Его нашли мертвым в собственном доме, однако его смерть не расследуется как подозрительная. По информации издания, Фенхолт ранее жаловался на проблемы со здоровьем.

Рок-опера Эндрю Ллойда Уэббера впервые была поставлена на Бродвее в 1971 году. Журнал Time поместил Фенхолта на обложку с терновым венцом на голове. Актер сыграл заглавную роль в постановке, которая шла в Театре Марка Хеллингера в Нью-Йорке, более 700 раз.

Фенхолт признавался в интервью, что после успеха мюзикла пристрастился к наркотикам и алкоголю, но нашел спасение в христианстве. Актер утверждал, что сумел побороть зависимость. Фенхолт написал автобиографию, в которой рассказал о своем пути от роли Христа к служению в качестве проповедника.

В 1973 году режиссер Норман Джуисон экранизировал мюзикл. Фильм снимали в Израиле. На русском языке рок-опера была впервые исполнена в 1989 году коллективом Ярославского городского рок-клуба. Впоследствии постановки мюзикла проходили в различных городах России.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: смерть, артист, мюзикл
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