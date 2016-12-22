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Социологи назвали самую несчастливую страну на планете
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Социологи назвали самую несчастливую страну на планете
Общество, 10:24
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Социологи назвали самую несчастливую страну на планете
Индекс счастья в мире находится на самом низком уровне за последние десять лет, сообщают социологи института Gallup. Одним из самых несчастливых регионов является Африка
Жители ЦАР (Фото: Siegfried Modola / Reuters)

Уровень счастья в мире в 2017 году находился на самом низком уровне за последнее десятилетие. Число людей, которые говорят, что чувствуют стресс и беспокойство, растет, свидетельствуют данные опроса института Gallup.

Социологи спросили взрослых людей в 147 странах о том, испытывали ли они позитивные эмоции днем ранее. Всего исследователи взяли более 145 тыс. интервью. Как минимум 70% человек сказали, что испытывали счастье, улыбались или много смеялись.

Gallup ведет исследование уровня счастья в мире с 2006 года, и в сравнении с результатами предыдущих лет показатель 2017 года — худший. «В совокупности мир находится в стрессе, обеспокоен, грустен сегодня больше, чем мы когда-либо видели», — считает управляющий редактор Gallup Мохаммед Юнис.

Самой несчастливой страной исследователи назвали Центральноафриканскую республику, где боевые действия между разными группировками вынудили десятки тысяч человек покинуть свои дома. ЦАР оказалась одной из 11 стран, в которой большинство населения испытывало в предыдущий день «много физической боли». Почти все из этих 11 стран находятся к югу от Сахары в Африке.

На втором месте по уровню несчастья идет Ирак с показателем 59%. Кроме того, в списке есть Южный Судан (несчастны 55% населения), Египет (47%) и Иран (45%).

Лидерами по положительным эмоциями стали латиноамериканские страны. Так, первые три места в рейтинге самых счастливых стран заняли Парагвай (85% населения), Колумбия и Сальвадор (по 82%).

Россия оказалась в рейтинге стран, где люди заявили, что днем ранее имели меньше всего негативного опыта (всего 20%). Как отмечается в докладе, это не означает, что в стране большое количество счастливых людей.

Автор: Павел Казарновский.
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