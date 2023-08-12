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Умерла дочь Сергея Королева

Умерла Наталия Королева, дочь конструктора Сергея Королева
Королевой было 88 лет. Она была высококвалифицированным хирургом и автором более 200 научных работ
Наталия Королева
Наталия Королева (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Дочь основоположника российской пилотируемой космонавтики Сергея Королева, Наталия Королева, умерла на 89-м году жизни, пишет ТАСС. Это подтвердили координатор программ Федерации космонавтики России Ирина Исаева и историк космонавтики Александр Железняков. Позднее о смерти Королевой сообщил «Роскосмос».

«Да, сыновья подтвердили информацию», — добавила Исаева.

Прощание с Королевой состоится 15 августа, рассказал Железняков.

Королева родилась 10 апреля 1935 года. Она была высококвалифицированным хирургом, педагогом и доктором медицинских наук. Королева с отличием закончила первый Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова, работала ординатором в Московской городской клинической больнице им. С. П. Боткина, после чего перешла в НИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР, а в 1982-м стала профессором кафедры госпитальной хирургии в Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова. Королева также была академиком в Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского и почетным гражданином города Королёв.

Королева — лауреат Государственной премии СССР, премии имени Н.И. Пирогова Академии медицинских наук СССР. За ее авторством свыше 200 научных работ, а также три свидетельства на изобретения.

Ее отец, Сергей Королев, был конструктором ракетно-космических систем, председателем Совета главных конструкторов СССР (1946–1966), академиком АН СССР (1958). Он руководил организацией и проведением запуска первого искусственного спутника Земли и первого космонавта Юрия Гагарина.

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