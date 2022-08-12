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Умер автор песен «Все в твоих руках» и «Секс-машина»

Герман Витке участвовал в создании дебютного альбома Богдана Титомира и был причастен к началу карьеры «Иванушек International»
Герман Витке
Герман Витке (Фото: Герман Витке / VK)

На 54-м году жизни умер поэт Герман Витке — автор песен «Иванушки International», Анжелики Варум, Леонида Агутина, Богдана Титомира и других звезд. Об этом сообщила ТАСС его бывшая супруга Ирина Дюкова.

Среди хитов его авторства — «Все в твоих руках», «Ля-ля-фа» (Анжелика Варум), «Не жди меня» (заглавная песня фильма «Ландыш серебристый»), «Два бездонных океана глаз» (Иванушки International).

Герман Витке начал карьеру в шоу-бизнесе еще в 1989 году. Он был автором части песен дебютного альбома Богдана Титомира «Высокая энергия», вышедшего в 1992 году («Делай как я», «Кайф», «Секс-машина» и «Сила»). По одной из версий, именно Витке принадлежит авторство названия группы «Иванушки International».

Витке был членом жюри телевизионных конкурсов «Звездный дождь», «Утренняя звезда», фестиваля молодых исполнителей «Новые голоса» в Сочи.

Теги
«Иванушки International» Анжелика Варум песни
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