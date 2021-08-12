«Яндекс» назвал топ-10 частых названий сел и городов в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 73,97 (+0,37) Инвестиции, 11 авг, 12:33
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 86,63 (+0,27) Инвестиции, 11 авг, 12:33
Почему нельзя оставлять детей в одних машине. Памятка ГИБДД Авто, 12:16 Украинская легкоатлетка Магучих ответила на травлю после фото с Ласицкене Спорт, 12:09 За неделю в сети Ethereum было сожжено цифровых монет почти на $100 млн Крипто, 12:06 В Москве разыграют квартиры и машины среди проголосовавших на выборах Общество, 12:03 Количество браков в России в этом году выросло на 40% Общество, 12:03 Минприроды назвало способствовавший спасению пассажиров Ми-8 фактор Общество, 11:55 Иран возмутился из-за фото послов России и Британии в Тегеране Политика, 11:50 День молодежи: какое жилье выбирают миллениалы и зумеры Недвижимость, 11:50 «Вода ударила в лицо»: как спасали пассажиров вертолета на Камчатке Общество, 11:44 Как невесомость меняет человека и для чего она науке Индустрия 4.0, 11:40 В России за сутки выявили почти 22 тыс. новых случаев COVID-19 Общество, 11:36 Как нижегородская фирма влилась в Samsung Electronics: кейс длиной 11 лет Pro, 11:36 Сборная России впервые за два года вылетела из ТОП-40 рейтинга ФИФА Спорт, 11:31 Впервые больше 800 смертей. Самое актуальное о пандемии на 12 августа Общество, 11:30
Общество ,  
0 

«Яндекс» назвал топ-10 частых названий сел и городов в России

В России встречается около 82 тыс. различных наименований населенных пунктов, притом что всего их в стране около 160 тыс. Примерно 65 тыс. названий встречаются на карте только один раз, вычислили «Яндекс.Карты»
«Яндекс» YNDX ₽5 023,8 -0,25% Купить
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Наиболее распространенным в России названием населенного пункта оказалось Александровка — в исследовании сервиса «Яндекса.Карты» (есть у РБК) их насчитали 333. На втором месте — Ивановка, замыкает тройку Михайловка.

Топ-10 самых распространенных названий населенных пунктов в России по версии «Яндекса»:

  • Александровка — 333;
  • Ивановка — 280;
  • Михайловка — 272;
  • Каменка — 252;
  • Никольское — 241;
  • Николаевка — 239;
  • Берёзовка — 234;
  • Сосновка — 217;
  • Первомайский — 204;
  • Заречье — 199.

«Яндекс» нашел в России села Ыба, Первый Содом и Усадьба Жадины
Технологии и медиа
Фото:Павел Головкин / ТАСС

Названия городов и сел начинаются на все буквы русского алфавита, кроме «ъ» и «ь». На букву «ы» начинаются названия 22 населенных пунктов, в том числе Ыб, Ыба и Ыбпом на западе страны, а также Ыарга, Ыллымах и Ыарга-Табалах на востоке.

Меньше всего повезло букве «й», на нее начинаются семь названий населенных пунктов. Пять из них находятся в Марий Эл, все они, включая столицу региона Йошкар-Олу, начинаются на «Йошкар». Еще по одному находятся в Татарстане и Ингушетии — Йолдыз и Йовли.

Самое длинное название без пробелов оказалось у села Кременчуг-Константиновское — оно содержит 25 букв. Без пробелов и дефисов — у села Верхненовокутлумбетьево (23 буквы), которое опередило соседнее Нижненовокутлумбетьево (22 буквы).

Населенных пунктов с самыми короткими названиями — из двух букв — всего 27. Самые распространенные из них — Ям и Яр, их всего 11. А кроме них есть еще Ай, Аю, Ая, Гу, Ей, Ея, Иг, Иж, Ий, Ик, Ир, Ис, Ой, Ту, Ук, Ур, Ут, Уя, Ыб, Юг, Юм, Юр, Яг, Яз, Ям, Яр, Яя.

Читайте на РБК Pro
Инвестиции на РБК Pro. 30 дней доступа за 1 рубль Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» Рост цен на квартиры в Москве поставил рекорд за последние 12 лет «Вам не перехитрить рынок». 10 заповедей трейдинга Льюиса Борселино

Больше половины населенных пунктов России названы словами среднего рода, чуть меньше трети — женского, названия мужского рода составляют меньше 20%. Около 5% названий имеют форму множественного числа. Причем названия мужского рода чаще относятся к городам, а среднего и женского — к селам и деревням.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Яндекс Исследование города
Материалы по теме
«Яндекс» нашел в России села Ыба, Первый Содом и Усадьба Жадины
Технологии и медиа
«Яндекс» посчитал дни июля с температурой выше нормы в Москве
Общество
«Яндекс» показал прототип закадрового переводчика видео
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter