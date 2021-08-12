«Яндекс» назвал топ-10 частых названий сел и городов в России

В России встречается около 82 тыс. различных наименований населенных пунктов, притом что всего их в стране около 160 тыс. Примерно 65 тыс. названий встречаются на карте только один раз, вычислили «Яндекс.Карты»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Наиболее распространенным в России названием населенного пункта оказалось Александровка — в исследовании сервиса «Яндекса.Карты» (есть у РБК) их насчитали 333. На втором месте — Ивановка, замыкает тройку Михайловка.

Топ-10 самых распространенных названий населенных пунктов в России по версии «Яндекса»:

Александровка — 333;

Ивановка — 280;

Михайловка — 272;

Каменка — 252;

Никольское — 241;

Николаевка — 239;

Берёзовка — 234;

Сосновка — 217;

Первомайский — 204;

Заречье — 199.

Названия городов и сел начинаются на все буквы русского алфавита, кроме «ъ» и «ь». На букву «ы» начинаются названия 22 населенных пунктов, в том числе Ыб, Ыба и Ыбпом на западе страны, а также Ыарга, Ыллымах и Ыарга-Табалах на востоке.



Меньше всего повезло букве «й», на нее начинаются семь названий населенных пунктов. Пять из них находятся в Марий Эл, все они, включая столицу региона Йошкар-Олу, начинаются на «Йошкар». Еще по одному находятся в Татарстане и Ингушетии — Йолдыз и Йовли.