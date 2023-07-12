В Москве нашли тело дочери пензенского экс-губернатора Натальи Бочкаревой

Консьерж жилого дома обнаружила, что Наталья Бочкарева не открывала дверь своей квартиры, а ранее жаловалась на состояние здоровья. Следов насильственной смерти не обнаружено

Наталья Бочкарева (Фото: natasha_bochkareva79 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Предприниматель и дочь экс-главы Пензенской области Наталья Бочкарева найдена мертвой в квартире в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Консьерж жилого дома в Пресненском районе обратилась в оперативные службы, сообщив, что Бочкарева не открывает дверь своей квартиры, а ранее жаловалась на здоровье.

«Когда специалисты вскрыли дверь и вошли внутрь, хозяйка была найдена мертвой», — сказал источник. По его словам, на ее теле не было следов насильственной смерти. Точную причину смерти установит экспертиза.

Источник РЕН ТВ также сообщил, что тело Бочкаревой обнаружили 11 июля в квартире на Трехгорном Валу. Ее смерть наступила в 13:40.

Наталья Бочкарева — дочь бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева (занимал пост в 1998–2015 годах, потом перешел в Совет Федерации, умер в 2016 году). Она владела долями в хлебопекарных и лесоперерабатывающих компаниях.

В 2021 году телеграм-канал Baza писал, что Бочкарева отдала 16 млн руб. гадалке за несколько сеансов. Та должна была «снять с нее порчу». Ее контакт дал женщине ее парень, однако после того, как Бочкарева отдала деньги, он вместе с гадалкой исчез. Женщина обратилась в полицию.