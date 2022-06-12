Умер журналист и отец Валерии Гай Германики Игорь Дудинский

Дудинскому было 75 лет. По данным Telegram-канала «112», в последние дни он находился в тяжелом состоянии в реанимации

Игорь Дудинский (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Игорь Дудинский, журналист и художник, отец режиссера Валерии Гай Германики, скончался на 76-м году жизни, сообщила «Газете.Ru» его дочь.

«Говорят, да. Ужас. Я в шоке», — сказала она. По словам Германики, обстоятельства смерти отца ей неизвестны, потому что они «особо не общаются».

Как сообщал Telegram-канал «112», 8 июня Дудинского, который до этого находился в геронтологическом центре, госпитализировали в одну из московских больниц. У него диагностировали инфекционно-токсический шок и направили в реанимацию.

РБК обратился за комментарием к представителю Валерии Гай Германики.

Дудинский родился 31 марта 1947 года в Москве. В 1965 году поступил в Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова на экономический факультет, однако в тот же год был исключен за участие в демонстрации в защиту диссидентов Андрея Синявского и Юлия Даниэля. В 1968-м поступил на факультет журналистики МГУ, однако в 1972 году его лишили диплома за «поступки, несовместимые со званием советского журналиста».

Сначала работал на магаданском телевидении, затем в столичных изданиях — газетах «Говорит и показывает Москва» и «Советская культура», журналах «Огонёк», «Знание — народу» и др. После распада СССР был сотрудником издательского дома «Мегаполис-экспресс», работал в нескольких литературно-художественных изданиях, а также издавал собственные газету «Последний полюс» и журнал «Континент Россия».