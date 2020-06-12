На территории дома правительства сгорела машина с номером АМР

Автомобиль фельдъегерской службы сгорел на территории дома правительства. Возгорание произошло из-за замыкания в проводке сигнального-громкоговорящего устройства. Машина с номерами АМР была оснащена проблесковым маячком.

В пятницу, 12 июня, на территории Дома правительства России на Краснопресненской набережной сгорел автомобиль фельдъегерской службы, рассказал РБК источник в МЧС, информацию подтвердил источник, близкий к управделами президента.

РБК направил запрос в пресс-службу МЧС и Управления делами президента с просьбой подтвердить данную информацию.

«Возгорание автомобиля Huinday i40 г/н (госномер а656мр97), принадлежащего ФГБУ «Автобаза № 2» управления делами президента, произошло в 11:00 часов», — рассказал источник. По его словам, на этом автомобиле доставляли правительственную почты особой важности.

Во время возгорания никто не пострадал, водитель ушел в канцелярию закрывать путевой лист, отметил собеседник. «Сперва загорелся двигатель, а потом огонь перекинулся в салон автомобиля, — говорит источник в МЧС, — возгорание потушили сотрудники ФСО».

По предварительной версии, возгорание произошло из-за замыкания в проводке сигнального громкоговорящего устройства. По словам руководителя профсоюза водителей Управделами президента «Правозащита» Вадима Тарношинского, такие устройства в ФГБУ «Автобаза № 2» устанавливают силами работников, а не в специализированной мастерской. По словам юриста, водитель докладывал руководству, что установленное громкоговорящее устройство греется.