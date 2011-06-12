Борт МЧС вылетел в Йемен за россиянами

Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел в Йемен за россиянами, решившими покинуть страну.

Самолет вылетел из подмосковного аэропорта Раменское в 13:10 мск. Этим спецрейсом в Россию смогут вернуться все граждане России, которые изъявили такое желание, сообщили в министерстве.

Ранее из столицы Йемена города Саны были эвакуированы члены семей российских дипломатов. "В зависимости от дальнейшего развития ситуации в Йемене мы не исключаем принятия дополнительных мер для обеспечения безопасности наших граждан", - сообщил тогда официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.

В посольстве РФ в Йемене уточнили, что случаи обращения россиян к ним с просьбой о помощи в выезде из страны пока единичны. Кроме того в настоящее время сохраняется возможность покинуть страну самостоятельно.

Напомним, с конца января в Йемене продолжаются акции протеста с требованием отставки главы государства Али Абдуллы Салеха, который находится у власти с 1978г. На президента А.Салеха было совершено покушение 3 июня, в стране вспыхнули волнения.