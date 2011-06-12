Базы данных МВФ подверглись мощной хакерской атаке

Пресс-секретарь МВФ Дэвид Хоули сообщил, что в настоящее время компьютерные системы организации функционируют в обычном режиме, передает Associated Press. Деталей атаки он не сообщил.
В то же время американские СМИ цитируют анонимного сотрудника МВФ, который сообщил, что недавняя атака была "серьезной и замысловатой".
Как стало известно, злоумышленники украли данные с ящиков электронной почты фонда.
Аналитики не исключают, что кибератаку на сеть МВФ могло спланировать заинтересованное государство. Однако что это может быть за государство, не уточняется.
Напомним, в последнее время стало поступать много сообщений о хакерских атаках. Так, в июне злоумышленники смогли получить доступ к личной информации более 1 млн пользователей Sony. Кроме того, электронные почты Microsoft и Yahoo! подверглись хакерской атаке наряду с попытками взломать почтовые ящики сервиса Gmail.
Несколько дней назад стало известно, что неизвестные злоумышленники получили доступ и украли данные с примерно 200 тыс. банковских карт американской финансовой корпорации Citigroup - одной из крупнейших в США.