Болгария запретила въезд туристам с «необкатанной» шенгенской визой

Болгария не пустит туристов с двукратной или мультивизой, которые не посетили с той любую другую страну Шенгенской зоны. В апреле власти республики на две недели прекращали выдачу мультивиз россиянам

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Обладатели двукратной или многократной шенгенской визы смогут въехать в Болгарию только при условии ее предварительного использования в другой стране Шенгенского соглашения. Такое постановление принял совет министров республики в середине апреля, оно вступило в силу с 23 апреля.

Виза, выданная Кипром и Румынией, не входящих в Шенгенское соглашение, должна быть предварительно использована в выдавшей ее стране.

Болгария не входит в Шенгенскую зону, но разрешает въезд по этому типу виз.

Информацию подтвердило болгарское посольство в Великобритании. Там добавили, что шенгенские визы позволяют находиться в Болгарии в течение срока действия и разрешенной продолжительности пребывания, но не более трех месяцев в любой шестимесячный период со дня первого въезда.

В середине апреля Болгария стала выдавать россиянам только однократные туристические визы сроком на 90 дней. Болгарское посольство в Москве подтвердило профильному порталу Tourdom, что мультивизы выдавать перестали, но причин не раскрыло. К концу того же месяца Болгария возобновила выдачу многократных виз.

За прошлый год Болгарию посетили 126 тыс. россиян, за минувший март (последние на сегодня данные) — 6,4 тыс. граждан.