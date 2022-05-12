Умер режиссер и актер «Улицы разбитых фонарей» Валерий Гришко

Гришко руководил Самарским академическим театром драмы, ему было 70 лет. Также он играл в популярных сериалах «Улица разбитых фонарей» и «Убойный отдел». Причиной смерти режиссера стала продолжительная болезнь

Валерий Гришко (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Режиссер и актер, главный режиссер и художественный руководитель Самарского академического театра драмы им. Горького Валерий Гришко умер на 71-м году жизни от тяжелой болезни, сообщил в Telegram-канале депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Валерия Викторовича. Его уход — огромная утрата для отечественного искусства», — написал он.

Валерий Гришко родился 12 ноября 1951 года в городе Ясиноватая Донецкой области. В 1972 году окончил отделение «Режиссер народного театра» Ленинградского института культуры им. Крупской и ушел служить в армию. После возвращения в 1974 году он поступил на режиссерское отделение Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) на курс Георгия Товстоногова, который окончил в 1979 году.

Преподавал в ЛГИТМиКе и Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (курс доцента В. Гвоздкова), а также на курсе Самарского академического театра драмы им. Горького при Академии для одаренных детей Марии Наяновой.

За свою режиссерскую карьеру поставил более 60 спектаклей в России и за рубежом, в том числе «Амадеус», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Завтра была война», «Любимец публики», «Полет над гнездом кукушки» и другие.

Гришко также играл в кино и сериалах и участвовал в таких проектах, как «Любовь императора» (2003) «Улицы разбитых фонарей-5» (2003), «Убойная сила-6» (2005), «Опера. Хроники убойного отдела-2» (2005), «Литейный, 4» (1-й сезон, 2008), «Морские дьяволы-2» (2007), «Левиафан» (2014) и других. Он снялся почти в 50 фильмах.