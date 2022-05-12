Минобороны предложило дать ему право вырубать лес без разрешений

Для вырубки леса необходимо получить разрешение региональных властей. Минобороны предлагает наделить его правом направлять местной администрации уведомление уже после рубки деревьев

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Минобороны подготовило проект постановления правительства, которое позволит ведомству до конца года вырубать лесные насаждения «любого возраста и интенсивности вне зависимости от целевого назначения лесов» без разрешительных документов. Согласно документу, министерство сможет использовать полученную древесину «для нужд обороны».

После вырубки «федеральный орган исполнительной власти по вопросам обороны» должен будет в течение 30 дней уведомить о ней «уполномоченный в области лесных отношений орган» региональной исполнительной власти.

Транспортировка древесины «для нужд обороны», согласно документу, будет осуществляться без оформления электронного сопроводительного документа.

Изменения предлагается внести в постановление «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году». Согласно этому постановлению, проекты освоения лесов поступают властям субъектов и профильным органам местного самоуправления, которые должны рассмотреть их в течение десяти дней (15 дней, если леса используются для заготовки древесины).