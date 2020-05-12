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В Пермском крае назвали недостоверными цифры по COVID из-за праздников

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Снижение количества зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в последние дни может быть статистически недостоверным, заявил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгений Смирнов. По его словам, граждане не хотели обращаться к врачам из-за праздников.

«Небольшое количество новых зараженных COVID-19 — в последние дни за сутки регистрировалось до 10 новых случаев заражения — может говорить лишь о том, что жители не хотели обращаться в медорганизации в майские праздники. Эти показатели не могут рассматривать как статистически достоверные данные, надо понаблюдать за ситуацией хотя бы две недели», — сказал Смирнов (цитата по «РИА Новости»).

По данным регионального минздрава, в Пермском крае 781 подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2.

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
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