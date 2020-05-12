Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 73,43 (-0,44) Quote, 13:38
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 79,44 (-0,56) Quote, 13:38
Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка Бизнес, 13:50 Новые правила: как управлять брендом во время кризиса Pro, 13:49 В Тюменской области произошел пожар в больнице исправительной колонии Общество, 13:48 Петербургская больница приостановила лечение идентичными сгоревшему ИВЛ Общество, 13:38 «Матч ТВ» заключил новый контракт на показ футбольных еврокубков Спорт, 13:35 Бизнес попросил разрешить турпоездки между некоторыми регионами России Общество, 13:29 Бизнес попросил Минпромторг отменить обязательную маркировку фототехники Бизнес, 13:20 Умер один из лидеров националистов в России Константин Крылов Общество, 13:19 МСП Банк и правительство Москвы предоставили бизнесу льготные кредиты Пресс-релиз, 13:15 Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России Политика, 13:09 Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в больницах Общество, 13:09 Борьба с коронавирусом: как модные бренды помогают российским врачам Стиль, 13:08 Фергюсон потерял три позиции в обновленном рейтинге UFC Спорт, 13:05 Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти» Общество, 12:43
Общество ,  
0 

Умер один из лидеров националистов в России Константин Крылов

Крылов умер в подмосковной больнице после повторного инсульта в возрасте 52 лет. Он создал в 2012 году незарегистрированную Национально-Демократическую партию, а также публиковал свои произведения под псевдонимом Михаил Харитонов
Константин Крылов
Константин Крылов (Фото: Сергей Карпов / ТАСС)

На 53 году году жизни скончался один из лидеров националистов в России Константин Крылов, публиковавшийся под псевдонимом Михаил Харитонов. Об этом РБК сообщила его жена Надежда Шалимова.

«Да, он умер сегодня в 12 часов. Это случилось в больнице после повторного инсульта. Он находился в областной городской больнице города Пушкино, в реанимации. Ему стабилизировали давление, но он впал в кому сегодня ночью, подключили к аппарату ИВЛ, и в 12 часов он скончался. По сути, от повторного инсульта. Большего не знаю», — сообщила РБК Надежда Шалимова

О смерти Крылова она также написала в своем Facebook.

Крылов попал в Боткинскую больницу с инсультом 20 апреля. В начале мая его перевели в реабилитационный центр в Подмосковье, однако через несколько дней у Крылова произошел повторный разрыв сосуда и его вернули в реанимацию.

Крылов родился в Москве 18 октября 1967 года. Окончил факультет кибернетики МИФИ и философский факультет МГУ.

Крылов был философом, писателем, публицистом, общественным и политическим деятелем. В 2003–2009 годы был главным редактором газеты «Спецназ России», с 2005 по 2007 год занимал пост президента Русского общественного движения, после 2007 года — президента «РОД-Россия». В разное время Крылов был главным редактором газеты «Русский марш», Агентства политических новостей и журнала «Вопросы национализма».

После выступления на митинге «Хватит кормить Кавказ», который прошел в октябре 2011 года на Болотной площади, против Крылова завели уголовное дело по ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), по которому его приговорили к 120 часам исправительных работ. Из-за судимости Крылов, который в 2012 году создал Национально-Демократической партии, не мог формально возглавить ее. Партия не была зарегистрирована. Помимо этого, Крылов входил в Координационный совет российской оппозиции и в «Комитет 25 января».

На платформе «Живой Журнал» под псевдонимом «Михаил Харитонов» Крылов вел блог писателя-фантаста. Под этим же именем он опубликовал ряд произведений, в частности сборники «Моргенштерн» и «Успех», а также роман «Золотой ключ, или Похождения Буратины».

Авторы: Виктория Полякова, Артем Афонский
Теги: Константин Крылов
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter