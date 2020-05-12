Умер один из лидеров националистов в России Константин Крылов

Крылов умер в подмосковной больнице после повторного инсульта в возрасте 52 лет. Он создал в 2012 году незарегистрированную Национально-Демократическую партию, а также публиковал свои произведения под псевдонимом Михаил Харитонов

Константин Крылов (Фото: Сергей Карпов / ТАСС)

На 53 году году жизни скончался один из лидеров националистов в России Константин Крылов, публиковавшийся под псевдонимом Михаил Харитонов. Об этом РБК сообщила его жена Надежда Шалимова.

«Да, он умер сегодня в 12 часов. Это случилось в больнице после повторного инсульта. Он находился в областной городской больнице города Пушкино, в реанимации. Ему стабилизировали давление, но он впал в кому сегодня ночью, подключили к аппарату ИВЛ, и в 12 часов он скончался. По сути, от повторного инсульта. Большего не знаю», — сообщила РБК Надежда Шалимова

О смерти Крылова она также написала в своем Facebook.

Крылов попал в Боткинскую больницу с инсультом 20 апреля. В начале мая его перевели в реабилитационный центр в Подмосковье, однако через несколько дней у Крылова произошел повторный разрыв сосуда и его вернули в реанимацию.

Крылов родился в Москве 18 октября 1967 года. Окончил факультет кибернетики МИФИ и философский факультет МГУ.